Змеиногорск: Змеиногорской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства в МБУ СП «Спортивная школа Змеиногорского района»

16 Июня 2021 Змеиногорской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства в МБУ СП «Спортивная школа Змеиногорского района» В ходе проведенной проверки в деятельности МБУ СП «Спортивная школа Змеиногорского района» выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: не организован питьевой режим; отсутствуют кожные антисептики при входе в санитарные узлы, туалетные комнаты.

Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения законодательства об обеспечении пожарной безопасности: на объекте в помещении коридора не обеспечено открывание дверей пожарного шкафа не менее чем на 90 градусов, на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, на объекте защиты с массовым пребыванием руководителем организации не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, не организовано проведение проверок наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения проверок в части водоотдачи, не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

По итогам проверки в адрес директора спортивной школы внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое находится на рассмотрении. Кроме того, возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ, по итогам рассмотрения которого директор МБУ СП «Спортивная школа Змеиногорского района» привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.

М.А. Вишнивецкая, помощник Змеиногорского межрайонного прокурора, юрист 3 класса

Змеиногорский вестник