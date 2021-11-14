ГОРНЯК22 14.11.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Змеиногорской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства при реализации национального проекта «Демография»

Горняк22
4 часа Ago

11 Ноября 2021 Змеиногорской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства при реализации национального проекта «Демография» Змеиногорской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства при реализации национального проекта «Демография» на территории Змеиногорского района.
Проверкой установлено, что в МБУ СП «Спортивная школа Змеиногорского района» в нарушение Федеральных стандартов спортивной подготовки по реализуемым 5 программ по видам спорта: «волейбол», «лыжные гонки», «баскетбол», «самбо», «биатлон», спортсмены не обеспечиваются спортивной экипировкой, передаваемой в индивидуальное пользование. Кроме того, отсутствует необходимое количество спортивного оборудования и спортивной экипировки по указанным видам спорта, программы спортивной подготовки «биатлон», «волейбол», «баскетбол», утвержденные директором МБУ СП «Спортивная школа Змеиногорского района», не соответствуют Федеральным стандартам спортивной подготовки по указанным видам спорта.
С целью устранения выявленных нарушений в адрес директора МБУ СП «Спортивная школа Змеиногорского района» внесено представление, по результатам рассмотрения которого программы спортивной подготовки «биатлон», «волейбол», «баскетбол», приведены в соответствие с Федеральными стандартами спортивной подготовки по указанным видам спорта, МБУ СП «Спортивная школа Змеиногорского района» приобретены спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование, а также спортивное оборудование.

Змеиногорский межрайонный прокурор В.В. Евдокимов

Змеиногорский вестник

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