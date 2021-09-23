Змеиногорск: Змеиногорской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения исполнительного законодательства в деятельности Змеиногорского МОСП

20 Сентября 2021 Змеиногорской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения исполнительного законодательства в деятельности Змеиногорского МОСП В ходе проверки Змеиногорского МОСП УФССП России по Алтайскому краю выявлены 43 незаконных постановления об окончании исполнительных производств по факту взыскания задолженности за коммунальные услуги, вынесенные на основании п.4 ч.1 ст.46, п.3 ч.1 ст.47 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Установлено, что судебными приставами-исполнителями выполнены не все меры для установления имущества должника, на которое может быть обращено взыскание.

По итогам проверки межрайонной прокуратурой принесены 43 протеста на вышеуказанные постановления об окончании исполнительных производств.

Помощник Змеиногорского межрайонного прокурора юрист 3 класса Вишнивецкая М.А.

Змеиногорский вестник