Змеиногорск: Змеиногорской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения ФЗ «О занятости населения в РФ»
26 Апреля 2021 Змеиногорской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения ФЗ «О занятости населения в РФ»
В ходе проведенной проверки установлено, что житель города Змеиногорска, состоящий на учете в КГКУ «Управление социальной защиты населения по Змеиногорскому району» Центр занятости населения Змеиногорского района в качестве безработного после постановки на учет, имея умысел на хищение денежных средств, выделяемых КГКУ «Центр занятости населения Змеиногорского района» в качестве пособия по безработице самостоятельно трудоустроившись в организацию г.Барнаула, в период с 21.12.2020 до 01.04.2021 умолчал о факте своего трудоустройства, введя в заблуждение специалиста КГКУ «Центр занятости населения Змеиногорского района», совершив хищение денежных средств в размере 36 439 руб. 52 коп.
По результатам проверки 15.04.2021 Змеиногорским межрайонным прокурором в МО МВД РФ «Змеиногорский» направлен материал в порядке ст. 37 ч.2 п.2 УПК РФ, по результатам рассмотрения которого 18.04.2021 дознавателем ГД МО МВД России «Змеиногорский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 ч.2 УК РФ.