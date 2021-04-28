Змеиногорск: Змеиногорской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения ФЗ «О занятости населения в РФ»

26 Апреля 2021 Змеиногорской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения ФЗ «О занятости населения в РФ»

В ходе проведенной проверки установлено, что житель города Змеиногорска, состоящий на учете в КГКУ «Управление социальной защиты населения по Змеиногорскому району» Центр занятости населения Змеиногорского района в качестве безработного после постановки на учет, имея умысел на хищение денежных средств, выделяемых КГКУ «Центр занятости населения Змеиногорского района» в качестве пособия по безработице самостоятельно трудоустроившись в организацию г.Барнаула, в период с 21.12.2020 до 01.04.2021 умолчал о факте своего трудоустройства, введя в заблуждение специалиста КГКУ «Центр занятости населения Змеиногорского района», совершив хищение денежных средств в размере 36 439 руб. 52 коп.

По результатам проверки 15.04.2021 Змеиногорским межрайонным прокурором в МО МВД РФ «Змеиногорский» направлен материал в порядке ст. 37 ч.2 п.2 УПК РФ, по результатам рассмотрения которого 18.04.2021 дознавателем ГД МО МВД России «Змеиногорский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 ч.2 УК РФ.

Змеиногорский вестник