Змеиногорск: Змеиногорской межрайонной прокуратурой проведена проверка по коллективному обращению законных представителей обучающихся МБОУ «Змеиногорская СОШ №3»

22 Июня 2021 Змеиногорской межрайонной прокуратурой проведена проверка по коллективному обращению законных представителей обучающихся МБОУ «Змеиногорская СОШ №3» Змеиногорской межрайонной прокуратурой проведена проверка деятельности Комитета Администрации Змеиногорского района Алтайского края по образованию и делам молодежи в рамках обращения родителей обучающихся 9 класса МБОУ «Змеиногорская СОШ №3» в связи с принятием решения о закрытии 10 класса в указанном образовательном учреждении.

Установлено, что приказ председателя Комитета администрации Змеиногорского района Алтайского края по образованию и делам молодежи от 26.02.2021 №54 «О комплектовании 1-х и 10-х классов в общеобразовательных организациях г.Змеиногорска на 2021-2022 учебный год» противоречит положениям Семейного кодекса РФ, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минпросвещения России от 02.09.2020 №458, лишая несовершеннолетних права на обучение в 10 классе МБОУ «Змеиногорская СОШ №3» Змеиногорского района Алтайского края.

По результатам проверки Змеиногорским межрайонным прокурором принесен протест на вышеуказанный приказ председателя комитета Администрации Змеиногорского района Алтайского края по образованию и делам молодежи. Протест рассмотрен и удовлетворен, нарушенные приказом права обучающихся восставлены.

М.А. Вишнивецкая, помощник Змеиногорского межрайонного прокурора, юрист 3 класса

Змеиногорский вестник