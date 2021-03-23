Змеиногорск: Змеиногорской межрайонной прокуратурой приняты меры реагирования по размещенной в СМИ информации о нарушениях законодательства в сфере охраны окружающей среды

19 Марта 2021 Змеиногорской межрайонной прокуратурой приняты меры реагирования по размещенной в СМИ информации о нарушениях законодательства в сфере охраны окружающей среды Змеиногорской межрайонной прокуратурой проведена проверка по размещенным в средствах массовой информации сведениям о нарушении законодательства в сфере охраны окружающей среды при эксплуатации котельной № 10 в г. Змеиногорск.

В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушение требований законодательства МУП «ЖКХ Змеиногорского района» допустило эксплуатацию котельной № 10 при наличии оборудования и аппаратуры, осуществляющих недостаточную очистку газов, без контроля за количеством выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, а так же несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, размещении отходов производства и потребления, выразившееся в размещении отходов на почве.

С целью устранения выявленных нарушений в отношении директора МУП «ЖКХ Змеиногорского района» возбуждено 2 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.8.2 КоАП РФ и ч.9 ст.8.2 КоАП РФ.

Кроме того, в Змеиногорский городской суд направлено административное исковое заявление в интересах неопределенного круга лиц к МУП «ЖКХ Змеиногорского района» и администрации Змеиногорского района Алтайского края о признании бездействия незаконным и возложении обязанностей устранить допущенные нарушения.

Рассмотрение мер прокурорского реагирования и устранение выявленных нарушений находится на контроле в межрайонной прокуратуре.

Змеиногорский межрайонный прокурор В.В. Евдокимов

Змеиногорский вестник