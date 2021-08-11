Змеиногорск: Змеиногорский район — 13 заболевших Ковид 19 за сутки

8 Августа 2021 Змеиногорский район — 13 заболевших Ковид 19 за сутки В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 277 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 133 пациента, умерло 26 человек, от COVID-19-26.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 64 302 человек, в т.ч. 4 395 ребенка. Выздоровели всего 49900 человек (+ 133). Умерло 4 146 человек (+ 26), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 103 человек (+ 26); иные причины смерти – 1 043 человека (+ 0).

По состоянию на 8 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2988 человек.

Кроме этого, 506 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 778, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 237.

Минздравом края развернуто 4686 коек, к кислороду имеют подключение 3492, с ИВЛ – 335. Резервных коек: 4686-2988-506=1192.

65 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

626 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 277 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: . Барнаул – 91, Бийск – 38, Заринск – 17, Змеиногорский район – 13, Рубцовск, Топчихинский район – по 9 заболевших, Алтайский район – 8, Калманский, Локтевский, Мамонтовский районы – по 7 заболевших, Алейск, Крутихинский район – по 6 заболевших, Бийский, Романовский районы – по 5 заболевших, Ребрихинский, Рубцовский, Усть-Калманский районы – по 4 заболевших, ЗАТО Сибирский, Баевский, Шипуновский районы — по 3 заболевших, Камень-на-Оби, Панкрушихинский, Первомайский, Заринский, Зональный, Красногорский, Советский, Солонешенский, Третьяковский, Тюменцевский, Целинный районы – по 2 заболевших, Алейский, Завьяловский, Кытмановский, Солтонский, Усть-Пристанский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 23133, Алейск — 1073, Алейский район — 437, Алтайский район — 286, Баевский район — 167, Белокуриха — 335, Бийск — 5639, Бийский район — 708, Благовещенский район — 786, Бурлинский район — 405, Быстроистокский район — 116, Волчихинский район — 433, Егорьевский район — 366, Ельцовский район — 64, Завьяловский район — 320, Залесовский район — 320, Заринск — 1708, Заринский район — 257, ЗАТО Сибирский — 148, Змеиногорский район — 654, Зональный район — 315, Калманский район — 573, Камень-на-Оби — 910, Каменский район — 348, Ключевский район — 374, Косихинский район — 328, Красногорский район — 101, Краснощековский район — 263, Крутихинский район — 343, Кулундинский район — 761, Курьинский район — 273, Кытмановский район — 197, Локтевский район — 849, Мамонтовский район — 345, Михайловский район — 644, Немецкий национальный район — 374, Новичихинский район — 324, г. Новоалтайск — 1797, Павловский район — 787, Панкрушихинский район — 139, Первомайский район — 1086, Петропавловский район — 225, Поспелихинский район — 786, Ребрихинский район — 542, Родинский район — 407, Романовский район — 194, Рубцовск — 4525, Рубцовский район — 594, Славгород — 1435, Смоленский район — 282, Советский район — 191, Солонешенский район — 145, Солтонский район — 176, Суетский район — 66, Табунский район — 309, Тальменский район — 961, Тогульский район — 297, Топчихинский район — 553, Третьяковский район — 274, Троицкий район — 346, Тюменцевский район — 252, Угловский район — 218, Усть-Калманский район — 316, Усть-Пристанский район — 313, Хабарский район — 211, Целинный район — 288, Чарышский район — 201, Шелаболихинский район — 337, Шипуновский район — 634, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 819 случаев – завозные, в т.ч. 243 – из-за рубежа; 39909 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 64302 заболевших: 15499 – у больных внебольничной пневмонией, 40377 – у заболевших ОРВИ, в 8426 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1825947 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 306,42 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5225 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 5690 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 604 961 комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 08.08.2021 в Алтайском крае против КОВИД-19 прививается 524 212 человек (+ 6 642), в том числе: 112 729 человек (+ 1 719) получили первую прививку; 410 968 человек (+ 4 923) полностью привиты (получили две прививки).

515 человек (+ 0) получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ.

Змеиногорский вестник