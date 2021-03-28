Змеиногорск: Змеиногорские зоозащитники учтут каждое бездомное животное

24 Марта 2021 Змеиногорские зоозащитники учтут каждое бездомное животное Добровольное некоммерческое общество зоозащитников г. Змеиногорска составляет паспорт мест предпочтительного обитания бездомных, брошенных, потерявшихся животных, которые попали в тяжёлые жизненные ситуации.

Обсуждаются и организуются безопасные места прикорма таких животных. Находятся отзывчивые люди, которые берут больных животных на передержку. Отслеживаются агрессивные животные, которые опасны для человека (это, как правило, отвязанные домашние, а не бездомные, хотя любое животное может быть непредсказуемым).

Общество приглашает к вступлению в его ряды новых членов, а многие неравнодушные змеиногорцы уже и так являются зоозащитниками, потому что они постоянно подкармливают голодных кошечек и собак в радиусе мест своего проживания.

На странице в Одноклассниках «Найди друга Змеиногорск» в друзьях сообщества уже более 800 человек. А на недавнюю просьбу о помощи голодным животным кормами откликнулось шесть человек, за что общество им искренне благодарно. Именно такие активные люди, готовые в трудную минуту прийти на помощь «друзьям нашим меньшим» сейчас нужны как воздух.

Свои цели сообщество видит в организации учета всех бездомных и потерявшихся домашних животных. Это позволит оперативно находить и возвращать «потеряшек» их хозяевам, еще до того как на улице с ними произойдет что-то непоправимое. База животных готовых для передачи в добрые руки поможет с одной сторон семьям обрести верного друга, а с другой – уменьшит количество брошенных на улице несчастных бездомных созданий.

Также сообщество планирует объединить усилия всех неравнодушных людей и органов власти с великой целью — открытием приюта для бездомных животных.

Подробности по тел. 8-913-271-23-82

Зоозащитники и многие бездомные животные надеются на вашу помощь и поддержку, без неё им никак не справиться!

Змеиногорский вестник