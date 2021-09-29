Змеиногорск: Змеиногорские воспитатели отмечают профессиональный праздник

27 Сентября 2021 Змеиногорские воспитатели отмечают профессиональный праздник

27 сентября в России отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников. Цель праздника заключается в необходимости обратить внимание на детские сады и другие дошкольные учреждения, а точнее на труд работников этой отрасли.

Дошкольный возраст — крайне ответственный период в жизни каждого ребенка. В этот период происходит формирование личности и закладка здоровья ребенка. Поэтому очень важно, чтобы рядом с малышом находился мудрый, ответственный, внимательный и терпеливый воспитатель, прислушивающийся к внутреннему миру воспитанника. Поэтому важно, чтобы в этой сфере стремились работать люди, для которых воспитание детей – истинное призвание.

В 2021 году детские сады Змеиногорского района посещают 686 детей дошкольного возраста. С ними работают 74 воспитателя, вспомогательный персонал — 77 человек, шесть старших воспитателей, два педагога – психолога, три учителя-логопеда, пять музыкальных руководителей, два руководителя физического воспитания.

Поздравляем наших любимых, дорогих и уважаемых воспитателей, нянечек и всех тех, кто работает с нашими детками. Спасибо вам за то, что вы дарите нашим малышам свое тепло, заботу и ласку. Спасибо за ваше бесконечное терпение, душевную доброту и тактичную мудрость. Мы желаем, чтобы в ваших домах всегда была такая же теплая и благоприятная обстановка, как в стенах наших детских садов Змеиногорского района. Пускай у вас в жизни будет только солнечное настроение, отменное здоровье и нескончаемое благополучие. С праздником!

Змеиногорский вестник