Змеиногорск: Змеиногорские экологи стали призерами Всероссийского конкурса
26 Октября 2021 Змеиногорские экологи стали призерами Всероссийского конкурса Экологи школьного лесничества «ЮнКомЛес», руководитель Зубова Елена Анатольевна, приняли участие во Всероссийском экологической конкурсе рисунков ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей».
В финале конкурса 8 экологов Дружинина Анастасия, Латышкова Ульяна, Савченко Юлия, Иванова Алина, Горяинова Анастасия, Власова Светлана, Колмыкова Анастасия и Героргян Лилиана стали призёрами конкурса.
Поздравляем и желаем дальнейших успехов!