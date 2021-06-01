Змеиногорск: Змеиногорская межрайонная прокуратура осуществляет надзор за соблюдением требований трудового законодательства

28 Мая 2021 Змеиногорская межрайонная прокуратура осуществляет надзор за соблюдением требований трудового законодательства В ходе проверки, проведенной в апреле 2021, установлено, что на одном из предприятий города Змеиногорска заработная плата работникам выплачивается несвоевременно и, по состоянию на момент проверки, имеется задолженность перед работниками за 2 месяца в размере 173 319 рублей.

По результатам проверки, в интересах работников предъявлено 13 заявлений о выдаче судебного приказа, которые рассмотрены и удовлетворены. Работодателем вышеуказанная задолженность погашена в полном объеме.

Кроме того, в отношении руководителя предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ, которое находится на рассмотрении.

Д.В. Романенко, помощник Змеиногорского межрайонного прокурора

Змеиногорский вестник