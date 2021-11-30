ГОРНЯК22 30.11.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Зима только начинается — а нормальных дорог в Змеиногорске уже нет

Горняк22
12 минут Ago

26 Ноября 2021 Зима только начинается — а нормальных дорог в Змеиногорске уже нет На первом фото —  улица Ленина сегодня утром, в 9 часов. А на этом  — наша автостанция, с автобусом, который застрял в колее…
Вчера, когда у нас «случилась» резкая оттепель, дороги в городе «упали». Снега было немного, и если бы эту мокрую снежную «кашу» расчистили сразу — вот таких канав и ям мы бы и вчера, и сегодня не увидели.
За ночь снежку еще подвалило, и на дорогах Змеиногорска — «веселая» жизнь!
Если вчера вечером хотя бы тротуары были в порядке (на улице Ленина), и люди с работы, с детьми из детских садов, могли передвигаться по ним, то, сегодня большинство горожан выбрали проезжую часть, там хотя бы какая-то дорога была…
Улица Ленина прочищена, правда, довольно узко, двум машинам разъехаться не просто, а если чуть-чуть свернуть в сторонку — полная гарантия — засядете и придется долго выбираться из колеи, как, например, вот этому автобусу около автостанции… Кл всем «прелестям» стоит добавить отсутствие общественного транспорта (вопрос с которым не могут в городе решить уже несколько лет), и освещения на улицах Змеиногорска. Например, на улице Фролова, достаточно оживленной, многие люди идут по проезжей части в поликлинику, на работу, в школы и детские сады по проезжей части и в кромешной тьме…
И это первые, небольшие снегопады! Что же нас ждет зимой?!

Змеиногорский вестник

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