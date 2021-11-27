Змеиногорск: Землю с золотом и серебром в Алтайском крае никто не захотел покупать

24 Ноября 2021 Землю с золотом и серебром в Алтайском крае никто не захотел покупать Аукцион на право разведки и добычи полиметаллических руд на Захаровском месторождении полиметаллов в Рубцовском районе не состоялся. На него не подали ни одной заявки, сообщает «Коммерсантъ-Сибирь» со ссылкой на главу департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу Алексей Партолин.

Напомним, на Захаровском месторождении в Рубцовском районе запасы золота доходят до 1,5 тонны, серебра – до 194,7 тонны. Также месторождение богато свинцом (185,8 тыс. тонн), цинком (294,9 тыс. тонн), медью (64,2 тыс. тонн), кадмием (1,8 тыс. тонн), серой (378 тыс. тонн), висмутом (141 тонна), селеном (267,3 тонны) и теллуром (28 тонн).

Заявки на аукцион принимались до 23 ноября. Месторождение могло достаться новому владельцу на 25 лет. Торги на участок площадью 1,2 кв. км начинались почти с 2,9 млрд рублей.

В последний раз Захаровское месторождение выставлялось на аукцион в 2014 году, цена начиналась со 147 млн руб. Торги также не состоялись из-за отсутствия заявок.

Амител

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