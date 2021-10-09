Змеиногорск: Земляки, приходите на прививки против гриппа: для удобства в Змеиногорске работает мобильный ФАП

7 Октября 2021 Земляки, приходите на прививки против гриппа: для удобства в Змеиногорске работает мобильный ФАП В Змеиногорске идет вацинация от гриппа и пневмококовой инфекции.

Для удобства жителей мобильный ФАП, в котором можно пройти вакцинацию по вторникам, четвергам работает в историческом центре, около районного ДК, в субботу — ФАП будет находиться между спорткомплексом «Рудный» и магазином «Мария-Ра».

Позаботьтесь о своем здоровье, приходите на вакцинацию!

Фото из архива редакции.

Змеиногорский вестник