Змеиногорск: Здравствуй, Масленица!

8 Марта 2021 Здравствуй, Масленица! Сегодня началась Масленица, или мясопустная неделя!

Рассказываем, в какой день нужно просить друг у друга прощения и когда можно печь блины

Как называются дни масленичной недели?

Масленица делится на два периода: Узкая (с понедельника по среду) и Широкая (с четверга по воскресенье).

Дни масленичной недели носят следующие названия:

понедельник – «Встреча»;

вторник – «Заигрыш»;

среда – «Лакомка»;

четверг – «Разгуляй»;

пятница – «Тещины вечерки»;

суббота – «Золовкины посиделки»;

воскресенье – «Прощеное воскресенье».

Что принято делать в каждый день масленичной недели?

Для каждого дня масленичной недели существуют свои традиции.

Понедельник – «Встреча». В этот день проходит встреча Масленицы. Люди делают соломенное чучело Масленицы, на месте для гуляний сооружают горки, снежные крепости. Также в этот день заготавливают продукты к праздничному столу. Хозяйки пекут блины. Первый блин отдают нищим, чтобы они помянули души умерших родственников. Невестки навещают своих родителей.

Вторник – «Заигрыш». В этот день начинаются масленичные гулянья: народ катается с горок, на санях и на каруселях. Но большинство обрядов в этот день сводится к сватовству: молодые люди ходят на смотрины и выбирают себе вторую половинку. Считалось, что если сосватаешь невесту на Масленицу, свадьба как раз на Красную горку скажется.

Среда – «Лакомка». В этот день все пекут блины и ходят в гости. Зятья идут поесть блинов к тещам, а тещи всячески показывают им свое расположение.

Четверг – «Разгуляй». В этот день начинается Широкая Масленица. Раньше с этого дня люди переставали работать и начинали веселиться: устраивали кулачные бои, конкурсы и состязания, водили хороводы, пели веселые песни.

Пятница – «Тещины вечерки». В этот день свое гостеприимство проявляет зять: теща идет к нему на блины. Причем теща идет в гости к зятю со своими подругами. Дочь готовит угощение.

Суббота – «Золовкины посиделки». В этот день родственники мужа идут в гости к молодым. Невестка печет блины и угощает родственников. В этот день золовке преподносят подарок от родни невестки.

Воскресенье – «Прощеное воскресенье». В этот день заканчивается масленичная неделя. Все просят друг у друга прощения за вольные или невольные обиды. Вечером этого дня проходят широкие гулянья со сжиганием чучела Масленицы.

Приметы на Масленицу

Если накануне Масленицы идет дождь, то осень обещает быть полна грибов, а если мороз – лето будет нежарким и урожай будет хорошим.

Чем больше блинов в доме испекут на Масленицу, тем богаче в доме станет, а если мало блинов хозяйка испечет, то и урожая не будет.

Если на Масленицу идет снег – будет урожай гречки.

Если блины получаются красивые и пышные, то и год будет благополучный и богат на урожай, а если прилипают – к неприятностям.

Кто на Масленицу на угощения скупится, тот за год разорится.

Если на Масленицу выкинуть старые вещи, то появятся обновки.

На Масленицу старое простить – в жизнь новое впустить.

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Змеиногорский вестник