Змеиногорск: Здоровье в приоритете. На предприятии «Сибирь-Полиметаллы» началась вакцинация от коронавируса

15 Марта 2021 Здоровье в приоритете. На предприятии "Сибирь-Полиметаллы" началась вакцинация от коронавируса

На предприятии стартовала бесплатная добровольная вакцинация от коронавирусной инфекции. Как рассказали в пресс-службе АО «Сибирь-Полиметаллы», прививка поможет выработать коллективный иммунитет у 80% сотрудников.

Вакцинацию организовали прямо на промышленных площадках. В здравпунктах предприятия создали все условия для хранения препарата и проведения процедуры, которую выполняют медицинские работники КГБУЗ «Змеиногорская ЦРБ».

Перед началом прививочной кампании работников протестировали на наличие антител к вирусу. Выяснилось, что у части сотрудников уже есть антитела, поэтому они могут отложить вакцинацию.

«Перед прививкой каждый работник заполняет небольшую анкету с вопросами о состоянии здоровья. В обязательном порядке измеряется температура, давление, пульс и уровень сатурации (показатель насыщения крови кислородом). После этого в процедурном кабинете пациенту делают прививку. Препарат вводится внутримышечно, в два этапа с интервалом в три недели. Затем вакцинированному человеку выдается сертификат», – говорит фельдшер поликлиники змеиногорской ЦРБ Ксения Кочеткова.

Одними из первых выразили желание обезопасить себя от болезни руководители компании. Главный инженер АО «Сибирь-Полиметаллы» Андрей Колесников и начальник отдела развития Павел Семичастный показали пример ответственного отношения к своему здоровью.

«Коронавирусная инфекция опасна и разрушительна для организма. Я, как руководитель, должен позаботиться о своем здоровье, а значит, и о благополучии своих близких и коллег. Очень удобно, что вакцинирование проходит без отрыва от производства. Рекомендую своим коллегам последовать моему примеру. Вакцину поставил первым, чувствую себя отлично», – говорит Андрей Колесников.

По словам медицинских работников, вакцина «Спутник V» абсолютно безопасна. В змеиногорской поликлинике ею уже привились более 500 человек. Отметим, что предприятие не только организовало процесс прохождения процедуры, но и перестроило рабочий график для прививающихся сотрудников.

Амител

Змеиногорский вестник