Змеиногорск: Завтра начинается Рождественский пост. Сегодня — Заговенье

27 Ноября 2021 Завтра начинается Рождественский пост. Сегодня — Заговенье 27 ноября в народе называли Филипповым днём. На Руси в этот праздник накрывали богатый стол, доигрывали последние свадьбы и проводили обряды, чтобы задобрить домового. Объясняем, что это за день такой, и при чём тут мясо.

Кто такой Филипп и какие чудеса он совершил?

27 ноября (кстати, последний день перед началом Рождественского поста) чтут память святого Филиппа – самого молодого ученика Иисуса Христа.

Апостол Филипп был глубоким знатоком Священного Писания и ветхозаветных пророчеств и долгое время ожидал прихода Мессии. Согласно библейской легенде, он был одним из тех, кого Господь сам попросил следовать за ним.

Проповедуя Евангелие, апостол посетил много стран: Галилею, Скифию, Фригию, Самарию, Грецию. На пути в Газу он крестил эфиопского евнуха и так обратил всю Эфиопию – страну язычников – в христианскую веру.

В странствиях и проповедях Филипп совершал чудеса. Согласно преданию, апостол смог воскресить младенца, которого несла на руках убитая горем мать. Она тут же уверовала в Бога и приняла крещение. В Греции произошёл с апостолом другой случай: архиерей с книжниками из Иерусалима задумали убить Филиппа, но не смогли. Все, кто бросился схватить апостола, ослепли. При виде этого Филипп стал молить Бога даровать им исцеление. После молитвы апостола тотчас все прозрели. Это чудо обратило находившихся там людей ко Христу. Только архиерей не хотел признать истину. Тогда его постигло ещё большее наказание. Внезапно разверзлась земля, и он исчез в глубине.

Однако за проповеди и обращение целые народы в христианство апостола Филиппа казнили. По одной из версий, его распяли на кресте вниз головой в 80 году во время правления римского императора Домициана в городе Иераполе Фригийском, в Малой Азии. Умирая, он молился Богу и просил простить его мучителей.

Чем занимались на Филиппов день и чего боялись?

27 ноября праздновали широко, щедро и шумно, ведь со следующего дня начинался (да и по-прежнему начинается) 40-дневный Рождественский пост, где мясо, молочные продукты и яйца запрещены. На Руси перед постом – в Заговенье – наедались до отвала. Во многих сёлах устраивали даже настоящие пиры. Например, в Нижегородской области проходил мирской обеденный пир, который назывался «Никольщина».

По вечерам женщины собирались за работой: пряли лён и шерсть (готовили кудель). Именно поэтому в народе праздник называется Кудельницей. Во время таких посиделок рукодельницы пели, общались и строили планы на Рождество. Лениться и уклоняться от работы было не принято. Даже поговорка оттуда пошла: «У ленивой пряхи нет рубахи».

А ещё девицы читали заговоры на волокно. Пока пряли, приговаривали: «Кудельница, ты плетись, а счастье к моей семье прикрепись. Чтобы не было ни ссор, ни раздоров, чтобы мужик не был суровый. Чтобы жили душа в душу, наш покой чтобы никто не нарушил». Из заговорённого волокна шили рубахи – для себя и мужа.

О себе женщины тоже думали и делали куклу Филипповку с шестью руками. По поверью, кукла должна была защищать от травм и помогать женщинам лучше справляться по дому – шить, вязать, стирать, убирать.

На Филиппов день не ходили в лес и на поля. На Руси верили, что волки становятся настолько злыми, что могут напасть. Чтобы не попадаться лишний раз на глаза хищнику, держались от открытых местностей в стороне и поодиночке не ходили.

Какими странными делами занимались в этот день на Руси?

Духа заманивали. Верили, что он поможет уберечь скот от болезней и погибели в мороз. Специально для домового оставляли немного еды на столе после ужина или выносили закуску во двор. Делали это с тем расчётом, что ночью домовой поест и подобреет. Произошло это или нет, понимали поутру. Если за ночь много навалило снега, то дух оценил подарок. И всё будет хорошо.

А в некоторых сёлах на Руси 27 ноября проводили ритуал по изгнанию тараканов. К лапе насекомого привязывали нитку, и всей семьёй его тащили из дома за пределы двора. Верили, что после такого обряда тараканов не будет до следующей весны.

Как гадали на Филиппов день?

Да, на суженого. 27 ноября доигрывали последние в году свадьбы – в Рождественский пост верующим ни жениться, ни венчаться нельзя.

Поэтому те, кто не успел выскочить замуж, на Филиппов день ходили в церковь и просили Бога послать им суженого. По вечерам девицы собирались у кого-нибудь дома и гадали. Тайком брали кусочек говядины со стола и помещали под подушку (или под кровать). Ложась спать, приговаривали: «Милый, приди, мясо вкуси, а мне свое лицо покажи». Затем ложились спать. Свято верили, что после такого заговора ночью обязательно приснится будущий муж.

Народные приметы 27 ноября: во что верили и за чем следили?

Если утром на Филиппов день был иней, то ждали хорошего урожая. А вот тёплая погода, наоборот, сулила проблемы.

27 ноября снег – в мае дожди.

На Филиппов день чирикали воробьи – к изменениям в жизни. А если каркали вороны – ожидали оттепель.

Если в доме, где живёт девица на выданье, кот умывается – к скорому замужеству.

https://www.amic.ru/voprosdnya/450944/

Сегодня в селе Барановка в Храме отмечают престольный праздник апостола Филиппа. Завтра начинается Рождественский пост. Время подумать о себе, своей душе, о том, как мы живем, и в чем ошибаемся.

Змеиногорский вестник