Змеиногорск: Завтра — День металлурга! Поздравляем земляков-металлургов

17 Июля 2021 Завтра — День металлурга! Поздравляем земляков-металлургов В третье воскресенье июля отмечают День металлурга. Это — важный профессиональный праздник, посвященный всем людям, трудящимся в металлургической промышленности. Отмечают праздник не только в России, но и в Белоруссии, Украине и Казахстане.

В этом году оно выпало на 18 число. А появился данный праздник в далеком 1957 году, когда Президиум Верховного Совета СССР, отдавая дань советской металлургической промышленности в восстановлении экономики государства, учредил День металлурга. Чаще всего, широко отмечается праздник в городах, где есть крупные металлургические предприятия — например, в Старом Осколе, Норильске, Новокузнецке, Магнитогорске и других.

В этот день принято поздравлять всех тех, кто дает людям металл — такой дорогой и ценный продукты для многих стран. Если среди ваших друзей или родственников есть металлурги, обязательно поздравьте их, ведь в нашем районе таких «горячих парней из горячих цехов» — немало!

С праздником, дорогие земляки-металлурги!

Змеиногорский вестник