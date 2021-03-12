Змеиногорск: Завершился беззаявительный порядок предоставления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

9 Марта 2021 Завершился беззаявительный порядок предоставления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

1 марта завершился беззавительный порядок продления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Обращаем внимание граждан! Со 2 марта 2021 года органы социальной защиты возвращаются к прежнему порядку предоставления выплаты.

Для назначения выплаты на новый период гражданам необходимо подать заявление о назначении ежемесячной выплаты с требуемыми документами по выбору:

— в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (его филиал);

— в управление социальной защиты населения по месту жительства (пребывания).

Напомним, что право на получение ежемесячной выплаты имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, если первый ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Алтайском крае за второй квартал 2020 года (22 380 рублей на каждого члена семьи).

Размер выплаты при обращении в 2021 году составляет 10 611 рублей.

Змеиногорский вестник