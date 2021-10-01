ГОРНЯК22 01.10.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Завершена замена окон в учреждениях культуры

Горняк22
10 часов Ago

28 Сентября 2021 Завершена замена окон в учреждениях культуры

В учреждениях культуры Змеиногорского района были проведены работы по замене ветхих деревянных окон на пластиковые. Это стало возможным благодаря выделенным средствам из краевого бюджета и при поддержке партии «Единая Россия».

Заменены окна в филиале Змеиногорской детской школе искусств в с.Карамышево МБУДО «ЗДШИ» филиал с.Карамышево.

ГОРНЯК22 01.10.2021

В доме культуры п.Октябрьский.

ГОРНЯК22 01.10.2021

Преобразился и фасад здания Центральной Модельной библиотеки. Часть старых деревянных окон заменена на новые окна из пластика.

ГОРНЯК22 01.10.2021

Змеиногорский вестник

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