Змеиногорск: Завершена замена окон в учреждениях культуры

28 Сентября 2021 Завершена замена окон в учреждениях культуры

В учреждениях культуры Змеиногорского района были проведены работы по замене ветхих деревянных окон на пластиковые. Это стало возможным благодаря выделенным средствам из краевого бюджета и при поддержке партии «Единая Россия».

Заменены окна в филиале Змеиногорской детской школе искусств в с.Карамышево МБУДО «ЗДШИ» филиал с.Карамышево.

В доме культуры п.Октябрьский.

Преобразился и фасад здания Центральной Модельной библиотеки. Часть старых деревянных окон заменена на новые окна из пластика.

Змеиногорский вестник