Змеиногорск: Защитники и жители блокадного Ленинграда получат по 50 тысяч рублей до 22 ноября

15 Октября 2021 Защитники и жители блокадного Ленинграда получат по 50 тысяч рублей до 22 ноября

Защитники блокадного Ленинграда получат по 50 тысяч рублей от российских властей к 80-й годовщине открытия «Дороги жизни». Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

До 22 ноября выплату направят всем, кто был награждён медалью «За оборону Ленинграда» или имеет знак «Жителю блокадного Ленинграда». Таким образом, средства получат более 75 тысяч человек.

Напомним, «Дорога жизни» была единственным путём для поставки припасов в Ленинград во время блокады города нацистской Германией. Летом провизию и боеприпасы поставляли водным путём через Ладожское озеро, а зимой – с помощью грузовиков, которые пересекали участок по льду.

Амител

Змеиногорский вестник