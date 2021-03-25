Змеиногорск: Зарплата работников социальных учреждений Алтайского края вырастет дважды в 2021 году

22 Марта 2021 Зарплата работников социальных учреждений Алтайского края вырастет дважды в 2021 году Об этом сегодня, 22 марта, сообщила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина на аппаратном совещании Правительства края.

По поручению Губернатора Виктора Томенко Минсоцзащите были выделены дополнительные средства в размере 198 миллионов рублей на повышение заработной платы работников подведомственных учреждений.

«Это позволит дважды в текущем году повысить работникам заработную плату. С 1 марта на 11% увеличится средняя заработная плата специалистов управлений социальной защиты, центров занятости, МФЦ. И с 1 октября всем работникам учреждений планируется индексация заработной платы на 4,3%», — сообщила Наталья Оськина.

По словам руководителя ведомства, это позволит доукомплектовать штат сотрудников МФЦ, на которых сегодня лежит огромная нагрузка по обработке обращений граждан, а также в связи с передачей в МФЦ услуг Пенсионного фонда РФ, налоговой службы и других ведомств.

Всего в регионе увеличение заработной платы затронет 8,5 тысяч сотрудников социальной отрасли.

Змеиногорский вестник