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Алтайский край

Змеиногорск: Зарплата работников социальных учреждений Алтайского края вырастет дважды в 2021 году

Мар 25, 2021
ГОРНЯК22 25.03.2021

22 Марта 2021 Зарплата работников социальных учреждений Алтайского края вырастет дважды в 2021 году Об этом сегодня, 22 марта, сообщила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина на аппаратном совещании Правительства края.
По поручению Губернатора Виктора Томенко Минсоцзащите были выделены дополнительные средства в размере 198 миллионов рублей на повышение заработной платы работников подведомственных учреждений. 
«Это позволит дважды в текущем году повысить работникам заработную плату. С 1 марта на 11% увеличится средняя заработная плата специалистов управлений социальной защиты, центров занятости, МФЦ. И с 1 октября всем работникам учреждений планируется индексация заработной платы на 4,3%», — сообщила Наталья Оськина.
По словам руководителя ведомства, это позволит доукомплектовать штат сотрудников МФЦ, на которых сегодня лежит огромная нагрузка по обработке обращений граждан, а также в связи с передачей в МФЦ услуг Пенсионного фонда РФ, налоговой службы и других ведомств.
Всего в регионе увеличение заработной платы затронет 8,5 тысяч сотрудников социальной отрасли.

Змеиногорский вестник

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