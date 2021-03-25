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Алтайский край

Змеиногорск: Заповедник «Тигирекский» подготовил для детей фотовыставку «Живая природа Алтая»

Мар 25, 2021
ГОРНЯК22 25.03.2021

22 Марта 2021 Заповедник «Тигирекский» подготовил для детей фотовыставку «Живая природа Алтая»

Барановский детский сад «Солнышко» в рамках соглашения несколько лет подряд сотрудничает с государственным природным заповедником «Тигирекский». За это время в детском саду прошли фотовыставки «Природа Алтая», «Птицы Алтая», «Лебединая сказка», «Макромир», а сейчас работники заповедника подготовили для ребят фотовыставку «Живая природа Алтая».

Дети и родители с большим интересом рассматривают мир первозданной природы.

Также заповедник провел несколько групповых экскурсий, гостями которых были младшеклассники Барановской школы, коллектив «Карамель» МБУДО «Змеиногорская детская школа искусств», филиал село Барановка.

А заместитель директора по экологическому просвещению природного заповедника «Тигирекский» Елена Васильевна Репетунова постоянно оказывает информационно- методическую и консультационную помощь образовательным учреждениям Змеиногорского района при проведении мероприятий эколого-просветительской направленности.

Змеиногорский вестник

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