ГОРНЯК22 11.11.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Запаситесь водой, горожане: завтра отключение!

Горняк22
7 часов Ago

9 Ноября 2021 Запаситесь водой, горожане: завтра отключение! МУП «ВКХ Змеиногорского района» информирует:
в связи с ремонтными работами на улицах Подгорная и Волкова, завтра 10 ноября 2021 года ориентировочно с 10 до 17 часов, будет прекращена подача холодной воды в городе Змеиногорске на улицах: Горняков, Подгорная, Ленина, Волкова, Ломоносова, 40 лет Октября, Анатолия, Пугачева, Барнаульский тракт, Мамонтова, Степана Разина, Лелеснова, Строителей, Спартака, Мельничная, Калашникова, Ползунова, Пионерская, Фролова, Партизанская, Третьяковский тракт, Новая, Молодежная, Геофизиков.
Также не будет водоснабжения в эти же часы в переулках: Корболихинском, Северном, Заводском.

Змеиногорский вестник

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Поздравление с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Поздравление с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
7 часов Ago
Уважаемые коллеги! Сегодня вы отмечаете свой профессиональный праздник – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Ваша служба призвана обеспечивать...
Горняк22: В Егорьевском районе перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в незаконном проникновении в жилище и краже имущества местной жительницы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Егорьевском районе перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в незаконном проникновении в жилище и краже имущества местной жительницы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
7 часов Ago
Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего...
Горняк22: Житель Смоленского района предстал перед судом за совершение убийства знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Смоленского района предстал перед судом за совершение убийства знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
7 часов Ago
Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя...
Горняк22: В Смоленском районе мужчина предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии над своей малолетней падчерицей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Смоленском районе мужчина предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии над своей малолетней падчерицей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
7 часов Ago
Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего...
Горняк22: Бывший инженер «Юго-Восточное ДСУ» и учредитель одного из обществ с ограниченной ответственность города Бийска предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Бывший инженер «Юго-Восточное ДСУ» и учредитель одного из обществ с ограниченной ответственность города Бийска предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
7 часов Ago
Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела...

Читать по теме:

ВТОПЕ: