Змеиногорск: Запаситесь водой, горожане: завтра отключение!

9 Ноября 2021 Запаситесь водой, горожане: завтра отключение! МУП «ВКХ Змеиногорского района» информирует:

в связи с ремонтными работами на улицах Подгорная и Волкова, завтра 10 ноября 2021 года ориентировочно с 10 до 17 часов, будет прекращена подача холодной воды в городе Змеиногорске на улицах: Горняков, Подгорная, Ленина, Волкова, Ломоносова, 40 лет Октября, Анатолия, Пугачева, Барнаульский тракт, Мамонтова, Степана Разина, Лелеснова, Строителей, Спартака, Мельничная, Калашникова, Ползунова, Пионерская, Фролова, Партизанская, Третьяковский тракт, Новая, Молодежная, Геофизиков.

Также не будет водоснабжения в эти же часы в переулках: Корболихинском, Северном, Заводском.

Змеиногорский вестник