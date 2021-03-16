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Алтайский край

Змеиногорск: Закон о вытрезвителях примут в Алтайском крае до конца марта

Мар 16, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

12 Марта 2021 Закон о вытрезвителях примут в Алтайском крае до конца марта До конца марта в Алтайском крае должны принять закон о вытрезвителях, сообщают «Вести Алтай».

«Непростая тема. При создании вытрезвителей можно рассматривать как вариант государственно-частное партнёрство. В некоторых странах, регионах такая практика есть», – прокомментировала представитель губернатора в АКЗС Стелла Штань.

По ее словам, пока нет ясности, какое именно ведомство будет курировать работу мест, куда будут свозить пьяных людей – Минздрав или Минсоцзащиты.

Напомним, что закон о восстановлении системы вытрезвителей в России депутаты Госдумы приняли в конце декабря 2020 года. Он начал действовать с 1 января 2021-го.

В отличие от вытрезвителей советского образца, новые учреждения – частные. Ночь в них может стоить в среднем 1,5 тыс. рублей, однако точные цены установит каждый регион.

В Министерстве здравоохранения пояснили, что пьяных людей будут отвозить в вытрезвители только в том случае, если их жизни угрожает серьёзная опасность.

Амител

Змеиногорский вестник

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