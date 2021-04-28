Змеиногорск: Зачем заговаривали воду 25 апреля: народные приметы

25 Апреля 2021 Зачем заговаривали воду 25 апреля: народные приметы Православный христиане 25 апреля вспоминают святого Василия Исповедника, в народе его прозвали Парильщиком, так как считалось, что этот день солнце начинает парить. Святой жил в VIII веке и активно заступался за последователей Христовой веры, а также защищал иконы. Василию молятся для избавления от недугов и придания сил и мужества, пишет сайт Astromeridian.ru.

В народе в этот день заговаривали воду, чтобы пить ее, умываться и укреплять здоровье.

Народные приметы на 25 апреля:

1. Если в это день пошел дождь, май будет дождливым.

2. Погода 25 апреля выдалась теплой – год окажется урожайным.

3. Солнечный день и холодное утро – лето будет засушливым и неурожайным.

4. Ива в это день распушилась – зиме конец, и впереди только весенние дни.

Народные приметы на 25 апреля: что определяли по иве и дождю (tolknews.ru)

Змеиногорский вестник