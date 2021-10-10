Змеиногорск: Заболевшего COVID-19 Валерия Гаркалина перевели на ИВЛ

7 Октября 2021 Заболевшего COVID-19 Валерия Гаркалина перевели на ИВЛ Актёра Валерия Гаркалина, ранее заболевшего COVID-19, перевели на аппарат ИВЛ.

По данным Telegram-канала Baza, состояние артиста ухудшилось из-за серьезного поражения легких, которое составляет уже 75-85%.

Напомним, Гаркалина госпитализировали с коронавирусом 2 октября. Заболевание у него развивается на фоне хронических проблем с сердцем – в 2012 году актёр перенёс сразу два инфаркта. 5 октября его дочь заявляла, что отец идет на поправку.

Однако позднее в тот же день стало известно, 67-летнего народного артиста перевели в реанимацию. Врачи обнаружили у него критическую стадию пневмонии – КТ4.

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Змеиногорский вестник