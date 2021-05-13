Змеиногорск: Заболели 63 жителя края, умерли от COVID-19- 7 человек

7 Мая 2021 Заболели 63 жителя края, умерли от COVID-19- 7 человек Как сообщает оперштаб: в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 72 пациента, умерло 9 человек, от COVID-19-7.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 50 144 человек, в т.ч. 3 432 ребенка. Выздоровели всего 45 070 (+ 72) человек. Умерло 3 018 (+ 9) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 104 (+ 7) человека; иные причины смерти – 914 (+2) человек.

По состоянию на 7 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 750 человек.

Кроме этого, 213 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 179, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 77.

Минздравом края развернуто 1 306 коек, к кислороду имеют подключение 1 229, с ИВЛ – 225. Резервных коек: 1 306-750-213=343.

6 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

90 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 63 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 21, Бийск – 8, Локтевский район – 5, ЗАТО Сибирский, Родинский районы – по 4 заболевших, Третьяковский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Камень-на-Оби, Волчихинский, Змеиногорский, Ключевской, Павловский районы – по 2 заболевших, Заринск, Калманский, Первомайский, Рубцовский, Усть-Калманский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 17722, Алейск — 773, Алейский район — 303, Алтайский район — 186, Баевский район — 135, Белокуриха — 298, Бийск — 4197, Бийский район — 501, Благовещенский район — 650, Бурлинский район — 357, Быстроистокский район — 103, Волчихинский район — 379, Егорьевский район — 287, Ельцовский район — 41, Завьяловский район — 273, Залесовский район — 288, Заринск — 1379, Заринский район — 208, ЗАТО Сибирский — 86, Змеиногорский район — 559, Зональный район — 232, Калманский район — 464, Камень-на-Оби — 482, Каменский район — 274, Ключевский район — 291, Косихинский район — 222, Красногорский район — 70, Краснощековский район — 231, Крутихинский район — 236, Кулундинский район — 657, Курьинский район — 255, Кытмановский район — 163, Локтевский район — 693, Мамонтовский район — 300, Михайловский район — 577, Немецкий национальный район — 310, Новичихинский район — 290, Новоалтайск — 1405, Павловский район — 650, Панкрушихинский район — 119, Первомайский район — 886, Петропавловский район — 191, Поспелихинский район — 689, Ребрихинский район — 471, Родинский район — 363, Романовский район — 166, Рубцовск — 3621, Рубцовский район — 510, Славгород — 1191, Смоленский район — 246, Советский район — 149, Солонешенский район — 109, Солтонский район — 143, Суетский район — 34, Табунский район — 232, Тальменский район — 798, Тогульский район — 264, Топчихинский район — 403, Третьяковский район — 194, Троицкий район — 282, Тюменцевский район — 155, Угловский район — 175, Усть-Калманский район — 199, Усть-Пристанский район — 214, Хабарский район — 151, Целинный район — 218, Чарышский район — 134, Шелаболихинский район — 214, Шипуновский район — 476, Яровое – 620.

Из общего числа заболевших 490 случаев – завозные, в т.ч. 199 – из-за рубежа; 30790 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 50144 заболевших: 13092 – у больных внебольничной пневмонией, 29160 – у заболевших ОРВИ, в 7892 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1414686 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 95,04 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 2730 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3017 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 251 587 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 07.05.2021 года прививается 201 327 (+ 2 676) человек, в том числе: 61 961 человек получили первую прививку; 139 366 человек полностью привиты (получили две прививки)

Змеиногорский вестник