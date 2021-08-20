Змеиногорск: За сутки в нашем районе — 16 заболевших ковидом!

16 Августа 2021 За сутки в нашем районе — 16 заболевших ковидом! В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 276 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 106 пациентов, умерло 25 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 66 501 человек, в т.ч. 4 591 ребёнок. Выздоровели всего 51 041 человек (+ 106). Умерло 4 333 человека (+ 25), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 265 человек (+ 19); иные причины смерти – 1 068 человек (+ 6).

По состоянию на 16 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2867 человек.

Кроме этого, 517 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 793, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 213.

Минздравом края развернуто 4686 коек, к кислороду имеют подключение 3492, с ИВЛ – 337. Резервных коек: 4686-2867-517=1302.

47 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

531 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 276 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 88, Змеиногорский район — 16, Бийск, Рубцовск, Первомайский район — по 15 заболевших, Алейск — 14, Заринск — 13, Новоалтайск — 12, Локтевский район — 11, Тальменский район — 10, Камень-на-Оби — 8, Калманский район — 7, Бийский, Романовский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Калманский районы — по 5 заболевших, Третьяковский район — 3, ЗАТО Сибирский, Егорьевский, Ельцовский, Завьяловский, Мамонтовский, Панкрушихинский, Троицкий районы – по 2 заболевших, Волчихинский, Зональный, Каменский, Косихинский, Курьинский, Михайловский, Ребрихинский, Угловский, Целинный, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 23848, Алейск — 1122, Алейский район — 459, Алтайский район — 306, Баевский район — 178, Белокуриха — 342, Бийск — 5917, Бийский район — 748, Благовещенский район — 789, Бурлинский район — 407, Быстроистокский район — 117, Волчихинский район — 445, Егорьевский район — 373, Ельцовский район — 83, Завьяловский район — 339, Залесовский район — 323, Заринск — 1784, Заринский район — 271, ЗАТО Сибирский — 163, Змеиногорский район — 717, Зональный район — 329, Калманский район — 619, Камень-на-Оби — 939, Каменский район — 355, Ключевский район — 376, Косихинский район — 342, Красногорский район — 108, Краснощековский район — 264, Крутихинский район — 353, Кулундинский район — 764, Курьинский район — 282, Кытмановский район — 203, Локтевский район — 880, Мамонтовский район — 370, Михайловский район — 666, Немецкий национальный район — 378, Новичихинский район — 327, Новоалтайск — 1846, Павловский район — 804, Панкрушихинский район — 143, Первомайский район — 1131, Петропавловский район — 226, Поспелихинский район — 786, Ребрихинский район — 602, Родинский район — 424, Романовский район — 216, Рубцовск — 4608, Рубцовский район — 606, Славгород — 1449, Смоленский район — 285, Советский район — 200, Солонешенский район — 159, Солтонский район — 190, Суетский район — 67, Табунский район — 314, Тальменский район — 990, Тогульский район — 302, Топчихинский район — 579, Третьяковский район — 293, Троицкий район — 363, Тюменцевский район — 274, Угловский район — 237, Усть-Калманский район — 341, Усть-Пристанский район — 316, Хабарский район — 214, Целинный район — 302, Чарышский район — 209, Шелаболихинский район — 357, Шипуновский район — 644, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 849 случаев – завозные, в т.ч. 243 – из-за рубежа; 41311 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 66501 заболевших: 15752 – у больных внебольничной пневмонией, 42104 – у заболевших ОРВИ, в 8464 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано1876591 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 302,68 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 2532 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 2619 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 651 103 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 16.08.2021 прививается 562153 человека, в том числе: 122 067 человек получили первую прививку; 439 295 человек полностью привиты (получили две прививки); 791 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ.

Змеиногорский вестник