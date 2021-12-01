ГОРНЯК22 01.12.2021
Алтайский край

Змеиногорск: За сутки в крае — 527 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, умерли — 32 человека

Горняк22
13 часов Ago

28 Ноября 2021 За сутки в крае — 527 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, умерли — 32 человека В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 527 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 491 пациент, умерли 32 человека.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 103 005 человек, в т. ч. 8411 детей. Выздоровели 74 029 человек (+ 491). Итого всего умерли 7 119 человек (+ 32), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 699 человек (+ 29), иные причины смерти – 1 420 человек (+ 3).
По состоянию на 28 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 399 человек.
Кроме этого, 351 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 712, из них подключено к аппаратам ИВЛ –262.
Минздравом края развернуто 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ –360. Резервных коек: 4846-3399-351=1096
62 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
319 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
За минувшие сутки в крае зарегистрировано 527 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 155, Бийск — 48, Рубцовск — 43, Славгород — 28, Камень-на-Оби — 16, Усть-Калманский район — 14, Алейск — 13, Благовещенский, Немецкий национальный, Угловский районы — по 12 заболевших, Кулундинский, Локтевский, Родинский районы — по 11, Алейский, Мамонтовский, Павловский, Ребрихинский районы — по 10, Ключевской район — 9, Залесовский, Топчихинский районы — по 8, Михайловский район — 7, Бийский, Поспелихинский районы — по 6, Заринск, Волчихинский, Романовский, Суетский, Третьяковский, Шипуновский районы — по 5, Алтайский, Бурлинский, Хабарский районы — по 4, Быстроистокский, Калманский районы — по 3, Заринский, Смоленский районы — по 2, Каменский, Солонешенский, Тюменцевский, Усть-Пристанский, Чарышский районы — по 1.
За весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 34073, Алейск — 2094, Алейский район — 979, Алтайский район — 481, Баевский район — 263, Белокуриха — 537, Бийск — 9125, Бийский район — 1156, Благовещенский район — 1275, Бурлинский район — 559, Быстроистокский район — 169, Волчихинский район — 905, Егорьевский район — 744, Ельцовский район — 146, Завьяловский район — 555, Залесовский район — 518, Заринск — 3092, Заринский район — 450, ЗАТО Сибирский — 198, Змеиногорский район — 1172, Зональный район — 586, Калманский район — 1180, Камень-на-Оби — 1646, Каменский район — 572, Ключевский район — 726, Косихинский район — 456, Красногорский район — 200, Краснощековский район — 442, Крутихинский район — 482, Кулундинский район — 1191, Курьинский район — 597, Кытмановский район — 360, Локтевский район — 1391, Мамонтовский район — 703, Михайловский район — 1075, Немецкий национальный район — 767, Новичихинский район — 532, Новоалтайск — 2422, Павловский район — 1119, Панкрушихинский район — 208, Первомайский район — 1560, Петропавловский район — 365, Поспелихинский район — 1087, Ребрихинский район — 880, Родинский район — 604, Романовский район — 474, Рубцовск — 6958, Рубцовский район — 959, Славгород — 2432, Смоленский район — 377, Советский район — 268, Солонешенский район — 222, Солтонский район — 297, Суетский район — 153, Табунский район — 635, Тальменский район — 1206, Тогульский район — 490, Топчихинский район — 1157, Третьяковский район — 659, Троицкий район — 534, Тюменцевский район — 503, Угловский район — 621, Усть-Калманский район — 899, Усть-Пристанский район — 509, Хабарский район — 433, Целинный район — 481, Чарышский район — 375, Шелаболихинский район — 542, Шипуновский район — 1198, Яровое – 981.
Из общего числа заболевших 920 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 65816 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 103005 заболевших: 21256 – у больных внебольничной пневмонией, 72145 – у заболевших ОРВИ, в 9604 случаях – бессимптомное течение.
Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2597188 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 412,57 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 7058 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7309 за минувшие сутки.
Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 233 523 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19. На утро  28.11.2021 прививается 1 023 674 человека, в том числе: 136 604 человека получили первую прививку; 842 868 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт); 44 202 человека получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник

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