Змеиногорск: За сутки в крае 527 человек заболели коронавирусной инфекцией, умерли — 30

18 Ноября 2021 За сутки в крае 527 человек заболели коронавирусной инфекцией, умерли — 30 В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 527 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 461 пациент, умерли 30 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 97 714 человек, в т. ч. 7823 детей. Выздоровели 68 717 человек (+ 461). Умерли 6 815 человек (+ 30), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 411 человек (+ 30), иные причины смерти – 1 404 человека (+ 0).

По состоянию на 18 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 865 человек.

Кроме этого, 375 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 810, из них подключено к аппаратам ИВЛ –296.

Минздравом края развернуто 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ –360. Резервных коек: 4846-3865-375=606

53 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

512 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 527 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 158, Бийск — 49, Рубцовск — 43, Алейск — 31, Заринск — 29, Славгород — 17, Благовещенский район — 13, Залесовский, Топчихинский районы — по 12 заболевших, Камень на Оби, Яровое, Алейский, Немецкий национальный, Романовский, Рубцовский районы — по 11, Волчихинский, Мамонтовский, Шипуновский районы — по 8, Завьяловский район — 7, Заринский, Михайловский, Первомайский, Табунский районы — по 6, Кулундинский, Ребрихинский, Усть — Калманский районы — по 5, Калманский, Угловский районы — по 4, Курьинский район — 3, Новоалтайск, Ключевской, Новичихинский, Усть — Пристаньский районы – по 2, Алтайский, Егорьевский, Ельцовский, Краснощековский, Кытмановский, Советский, Троицкий, Шелаболихинский районы – по 1.

За весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 32688, Алейск — 1939, Алейский район — 901, Алтайский район — 470, Баевский район — 248, Белокуриха — 516, Бийск — 8712, Бийский район — 1110, Благовещенский район — 1187, Бурлинский район — 529, Быстроистокский район — 147, Волчихинский район — 809, Егорьевский район — 717, Ельцовский район — 145, Завьяловский район — 487, Залесовский район — 482, Заринск — 2929, Заринский район — 430, ЗАТО Сибирский — 196, Змеиногорский район — 1132, Зональный район — 570, Калманский район — 1112, Камень-на-Оби — 1491, Каменский район — 540, Ключевский район — 666, Косихинский район — 434, Красногорский район — 198, Краснощековский район — 423, Крутихинский район — 458, Кулундинский район — 1120, Курьинский район — 589, Кытмановский район — 329, Локтевский район — 1311, Мамонтовский район — 625, Михайловский район — 977, Немецкий национальный район — 677, Новичихинский район — 524, г. Новоалтайск — 2353, Павловский район — 1061, Панкрушихинский район — 202, Первомайский район — 1464, Петропавловский район — 365, Поспелихинский район — 1036, Ребрихинский район — 821, Родинский район — 547, Романовский район — 410, Рубцовск — 6613, Рубцовский район — 926, Славгород — 2256, Смоленский район — 371, Советский район — 268, Солонешенский район — 216, Солтонский район — 293, Суетский район — 130, Табунский район — 620, Тальменский район — 1189, Тогульский район — 469, Топчихинский район — 1049, Третьяковский район — 625, Троицкий район — 508, Тюменцевский район — 485, Угловский район — 523, Усть-Калманский район — 787, Усть-Пристанский район — 488, Хабарский район — 410, Целинный район — 462, Чарышский район — 349, Шелаболихинский район — 532, Шипуновский район — 1114, Яровое – 954.

Из общего числа заболевших 920 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 62291 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 97714 заболевших: 20400 – у больных внебольничной пневмонией, 67954 – у заболевших ОРВИ, в 9360 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2505825 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 380,15 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 9215 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 9467 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 111 573 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

На утро 18.11.2021 прививается 937621 человек, в том числе: 121 515 человек получили первую прививку; 784 198 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт); 31 908 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник