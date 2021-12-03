Змеиногорск: За сутки 520 случаев заболевания ковидом, в Змеиногорском районе – 13 заболевших

30 Ноября 2021 За сутки 520 случаев заболевания ковидом, в Змеиногорском районе – 13 заболевших В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 520 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 513 пациентов, умерли 30 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 104 046 человек, в т. ч. 8515 ребенка. Выздоровели 75 040 человек (+ 513). Итого всего умерли 7 177 человек (+ 30), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 749 человек (+ 28), иные причины смерти – 1 428 человек (+ 2).

По состоянию на 30 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3295 человек.

Кроме этого, 355 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 683, из них подключено к аппаратам ИВЛ –258.

Минздравом края развернуто 4701 койки, к кислороду имеют подключение 3384, с ИВЛ –360. Резервных коек: 4701-3295-355=1051

68 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

343 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 520 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 154, Бийск — 46, Рубцовск и Кулундинский район – по 16, Локтевский и Немецкий национальный районы – по 15, Быстроистокский и Калманский районы – по 14, Курьинский, Змеиногорский, Мамонтовский район – по 13, Первомайский, Третьяковский, Шипуновский районы – по 12, Павловский район — 11, Заринск, Алейский, Благовещенский районы – по 10, Рубцовский, Тальменский, Усть-Калманский районы — по 9, Троицкий район — 8, Панкрушихинский район — 7, Камень-на-Оби, Волчихинский, Косихинский, Шелаболихинский районы — по 6, Петропавловский район — 5, Ключевский, Михайловский, Табунский район — по 4, Алейск, Крутихинский, Родинский, Романовский район – по 3, Бурлинский, Каменский, Солонешенский, Суетский, Топчихинский, Чарышский районы – по 2, Алтайский, Баевский, Новичихинский, Поспелихинский, Смоленский, Советский, Тюменцевский районы – по 1 заболевшему.

За весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 34384, Алейск — 2104, Алейский район — 993, Алтайский район — 483, Баевский район — 264, Белокуриха — 537, Бийск — 9247, Бийский район — 1156, Благовещенский район — 1299, Бурлинский район — 565, Быстроистокский район — 192, Волчихинский район — 911, Егорьевский район — 744, Ельцовский район — 146, Завьяловский район — 556, Залесовский район — 518, Заринск — 3114, Заринский район — 452, ЗАТО Сибирский — 198, Змеиногорский район — 1191, Зональный район — 586, Калманский район — 1194, Камень-на-Оби — 1676, Каменский район — 576, Ключевский район — 736, Косихинский район — 463, Красногорский район — 200, Краснощековский район — 442, Крутихинский район — 485, Кулундинский район — 1222, Курьинский район — 610, Кытмановский район — 360, Локтевский район — 1406, Мамонтовский район — 727, Михайловский район — 1093, Немецкий национальный район — 788, Новичихинский район — 533, Новоалтайск — 2423, Павловский район — 1139, Панкрушихинский район — 215, Первомайский район — 1577, Петропавловский район — 370, Поспелихинский район — 1097, Ребрихинский район — 891, Родинский район — 610, Романовский район — 484, г. Рубцовск — 7008, Рубцовский район — 972, Славгород — 2450, Смоленский район — 378, Советский район — 269, Солонешенский район — 224, Солтонский район — 297, Суетский район — 159, Табунский район — 645, Тальменский район — 1215, Тогульский район — 490, Топчихинский район — 1160, Третьяковский район — 675, Троицкий район — 542, Тюменцевский район — 504, Угловский район — 637, Усть-Калманский район — 922, Усть-Пристанский район — 509, Хабарский район — 433, Целинный район — 481, Чарышский район — 377, Шелаболихинский район — 548, Шипуновский район — 1213, Яровое – 981.

Из общего числа заболевших 920 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 66508 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 104046 заболевших: 21453 – у больных внебольничной пневмонией, 72945 – у заболевших ОРВИ, в 9648 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2606545 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 384,49 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 7589 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7834 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 336 363 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

На утро 30.11.2021 в Алтайском крае против КОВИД-19 прививается 1 028 768 человек, в том числе: 137 070 человек получили первую прививку; 846 908 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт); 44 790 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ.

Змеиногорский вестник