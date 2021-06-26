Змеиногорск: За прошедшие сутки в Алтайском крае снова выросло число заболевших ковидом

24 Июня 2021 За прошедшие сутки в Алтайском крае снова выросло число заболевших ковидом В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 130 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 1 пациент, умерло 7 человек, от COVID-19-4.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 53418 человек, в т.ч. 3 596 ребенка. Выздоровели всего 47 147 (+ 1) человек. Умерло 3 384 (+ 7) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 412 (+ 4) человек; иные причины смерти – 972 (+3) человек.

По состоянию на 24 июня находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1299 человека.

Кроме этого, 330 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 300, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 114.

Минздравом края развернуто 1812 койки, к кислороду имеют подключение 1670, с ИВЛ – 189. Резервных коек: 1812-1229-330=253.

9 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

243 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 130 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 61, Бийск – 19, Рубцовск – 13, Камень-на-Оби – 4, Заринск и Заринский район – по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Зональный, Крутихинский, Кытмановский, Павловский, Солтонский, Чарышский, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Бийский, Волчихинский, Ключевской, Красногорский, Первомайский, Топчихинский, Угловский, Усть-Калманский, Целинный районы –по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 19153, Алейск — 784, Алейский район — 320, Алтайский район — 208, Баевский район — 141, Белокуриха — 306, Бийск — 4560, Бийский район — 572, Благовещенский район — 695, Бурлинский район — 369, Быстроистокский район — 106, Волчихинский район — 410, Егорьевский район — 320, Ельцовский район — 43, Завьяловский район — 282, Залесовский район — 292, Заринск — 1433, Заринский район — 220, ЗАТО Сибирский — 98, Змеиногорский район — 562, Зональный район — 256, Калманский район — 480, Камень-на-Оби — 623, Каменский район — 287, Ключевский район — 315, Косихинский район — 224, Красногорский район — 75, Краснощековский район — 235, Крутихинский район — 246, Кулундинский район — 682, Курьинский район — 258, Кытмановский район — 169, Локтевский район — 716, Мамонтовский район — 307, Михайловский район — 586, Немецкий национальный район — 328, Новичихинский район — 296, Новоалтайск — 1470, Павловский район — 728, Панкрушихинский район — 121, Первомайский район — 922, Петропавловский район — 204, Поспелихинский район — 718, Ребрихинский район — 494, Родинский район — 384, Романовский район — 172, Рубцовск — 3764, Рубцовский район — 538, г. Славгород — 1242, Смоленский район — 269, Советский район — 159, Солонешенский район — 112, Солтонский район — 151, Суетский район — 53, Табунский район — 246, Тальменский район — 814, Тогульский район — 266, Топчихинский район — 427, Третьяковский район — 202, Троицкий район — 290, Тюменцевский район — 158, Угловский район — 180, Усть-Калманский район — 203, Усть-Пристанский район — 221, Хабарский район — 157, Целинный район — 229, Чарышский район — 142, Шелаболихинский район — 228, Шипуновский район — 501, Яровое – 696..

Из общего числа заболевших 596 случая – завозные, в т.ч. 234 – из-за рубежа; 32859 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 53418 заболевших: 13916 – у больных внебольничной пневмонией, 31434 – у заболевших ОРВИ, в 8068 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1545425 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 149,65 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 4607 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4798 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 334 477 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. По состоянию на утро 23.06.2021 года прививается 298 692 человека, в том числе: 53 062 человека получили первую прививку; 245 630 человек полностью привиты (получили две прививки).

Змеиногорский вестник