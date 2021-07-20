ГОРНЯК22 20.07.2021
Алтайский край

Змеиногорск: За неделю Алтайский край поставил рекорд по смертям и заражениям от COVID-19

Горняк22
11 часов Ago

18 Июля 2021 За неделю Алтайский край поставил рекорд по смертям и заражениям от COVID-19 Глава Минздрава России назвал Алтайский край в числе пяти регионов, где ситуация с темпами прироста зараженных остается наиболее сложной.
За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 268 новых случаев инфицирования. В госпиталях края с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончалось15 человек. Выздоровело 48 пациентов.
За минувшие сутки больше всего заболевших было зарегистрировано в городах: Барнаул – 94, Бийск – 23, Рубцовск – 13, Новоалтайск – 12.

Коронавирус на 18 июля в Алтайском крае
на лечении – 3 287 пациентов
тяжелобольных – 690
подключены к аппаратам ИВЛ – 208
развернуто – 4 620 коек
резервных коек – 708

Всего за неделю в Алтайском крае было выявлено 1 834 новых случаев заражения COVID-19.
В течение недели от коронавируса в Алтайском крае скончалось 115 человек.

 Коронавирусная статистика в Алтайском крае
58 556 – общее число заболевших COVID-19
47 934 – выздоровели
3 694 – умерли
1 683 873 – обследованы на инфекцию

Вакцинация в Алтайском крае на 18 июля
поступило – 505 281 комплект вакцины
первую прививку поставили – 126 730 человек
полностью привиты – 308 242 человека
всего прививается – 434 972 человека
https://tolknews.ru/medicina/59626-skolko-chelovek-zaboleli-koronavirusom-na-iyulya-v-altayskom-krae

Змеиногорский вестник

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