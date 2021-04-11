Змеиногорск: За месяц девять бездомных собак из Змеиногорска обрели хозяев!

8 Апреля 2021 За месяц девять бездомных собак из Змеиногорска обрели хозяев!

Зоозащитники города Змеиногорска выражают признательность и благодарность всем, кто откликнулся на их просьбу поддержать кормами животных, попавших в тяжёлые жизненные ситуации.

За март благодаря их работе обрели хозяев 9 (девять) бездомных щенков ,которые были на передержке, а это значит, что только в марте на 9 бездомных бродячих собак в нашем городе стало меньше! Пристроено в добрые руки 6 (шесть) «особей кошачьих». Найдено и возвращено хозяевам 7(семь) «потеряшек».

При участии подписчиков и поддержке волонтёра Анны Антоновой была найдена, прооперирована в клинике города Рубцовска и возвращена хозяевам тяжелобольная собака, обитающая по улице Набережная. Поставлены прививки пятерым щенкам.

Но на сегодня без Вашей помощи волонтерам не обойтись!

В зоне их действия ещё немало братьев наших меньших, и они по-прежнему нуждаются в помощи и поддержке. Очень нужны корма и для собак и для кошек.

Телефон для связи 8-913-271-23-82

Заранее благодарны, всем, кто откликнется на эту просьбу

Змеиногорский вестник