Змеиногорск: Уволившиеся из-за прививки врачи скорой помощи из Облучья решили вернуться на работу

6 Ноября 2021 Уволившиеся из-за прививки врачи скорой помощи из Облучья решили вернуться на работу Большинство работников скорой помощи из города Облучье в Еврейской автономной области, которые решили уволиться из-за отказа прививаться от COVID-19, решили вернуться на работу. Об этом изданию «Набат» сообщил сотрудник скорой помощи и депутат Облученского районного собрания Иван Краснослободцев. Представитель пресс-службы правительства региона подтвердил «Интерфаксу» эту информацию.

По словам господина Краснослободцева, врачи добились своей цели. Информации о том, были ли в итоге предприняты какие-то меры, нет.

«Сегодня утром мы написали новые заявления — с требованием оставить без рассмотрения прежние заявления… Своей цели мы добились — нас услышали. Заявления забрали все, кроме двоих работников. Но они увольняются по другим причинам», — заявил депутат.

По словам Краснослободцева, заявления были призваны обратить внимание на проблему. Информации о том, были ли в итоге предприняты какие-то меры, нет.

https://www.amic.ru/news/492324/

Змеиногорский вестник