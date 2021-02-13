Змеиногорск: Увеличены размеры ежемесячных денежных компенсаций в возмещение вреда, причиненного здоровью, инвалидам вследствие военной травмы • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

10 Февраля 2021 Увеличены размеры ежемесячных денежных компенсаций в возмещение вреда, причиненного здоровью, инвалидам вследствие военной травмы С 01.01.2021 увеличены размеры ежемесячных денежных компенсаций в возмещение вреда, причиненного здоровью, предоставляемых инвалидам вследствие военной травмы, а также членам семей умерших (погибших) военнослужащих и инвалидов вследствие военной травмы.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 № 70 «Об индексации в 2021 размеров отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной службы (службы), и гражданам, проходившим военные сборы» размеры ежемесячной денежной компенсации, установленной частью 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», с 01.01.2021 увеличены на 3,7 процента.

В связи с этим ее базовый размер составит:

для инвалидов вследствие военной травмы I группы – 19980,07 рублей,

для инвалидов вследствие военной травмы II группы – 9990,03 рублей,

для инвалидов вследствие военной травмы III группы – 3996,02 рублей.

На сегодняшний день получателями данной компенсации в Змеиногорском районе являются 7 инвалидов вследствие военной травмы и 1член семьи умершего инвалида вследствие военной травмы.

Выплата компенсации в новых размерах с учетом доплаты за январь 2021 года будет произведена в феврале 2021 года.

Змеиногорский вестник