Змеиногорск: Увеличены размеры ежемесячных денежных компенсаций в возмещение вреда, причиненного здоровью, инвалидам вследствие военной травмы • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Змеиногорск: Увеличены размеры ежемесячных денежных компенсаций в возмещение вреда, причиненного здоровью, инвалидам вследствие военной травмы

Фев 13, 2021
ГОРНЯК22 13.02.2021

10 Февраля 2021 Увеличены размеры ежемесячных денежных компенсаций в возмещение вреда, причиненного здоровью, инвалидам вследствие военной травмы С 01.01.2021 увеличены размеры ежемесячных денежных компенсаций в возмещение вреда, причиненного здоровью, предоставляемых инвалидам вследствие военной травмы, а также членам семей умерших (погибших) военнослужащих и инвалидов вследствие военной травмы.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 № 70 «Об индексации в 2021 размеров отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной службы (службы), и гражданам, проходившим военные сборы» размеры ежемесячной денежной компенсации, установленной частью 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», с 01.01.2021 увеличены на 3,7 процента.
В связи с этим ее базовый размер составит:
для инвалидов вследствие военной травмы I группы – 19980,07 рублей,
для инвалидов вследствие военной травмы II группы – 9990,03 рублей,
для инвалидов вследствие военной травмы III группы – 3996,02 рублей.
На сегодняшний день получателями данной компенсации в Змеиногорском районе являются 7 инвалидов вследствие военной травмы и 1член семьи умершего инвалида вследствие военной травмы.
Выплата компенсации в новых размерах с учетом доплаты за январь 2021 года будет произведена в феврале 2021 года.

Змеиногорский вестник

Похожая запись

Алтайский край

Ключевский район: Количество пользователей портала «Госуслуги» в Алтайском крае выросло в два раза

Фев 13, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Сводка оперштаба на 10 февраля

Фев 13, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Октябрьские школьники учатся выбирать!

Фев 13, 2021

Статьи по теме

Горняк

Сегодня в Горняке: 13.02.2021: Диспетчерская служба для инвалидов по слуху

Фев 13, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 13.02.2021: Оценка доступности и удовлетворенности деятельностью в сфере финансовых услуг, осуществляемой на территории Алтайского края

Фев 13, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 13.02.2021: Цифровой диктант в области безопасности персональных данных

Фев 13, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Количество пользователей портала «Госуслуги» в Алтайском крае выросло в два раза

Фев 13, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar