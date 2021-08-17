Змеиногорск: Уважаемые жители Змеиногорского района! В связи с увеличением желающих вакцинироваться от ковид-19, ЦРБ объявляет о днях вакцинации

13 Августа 2021 Уважаемые жители Змеиногорского района! В связи с увеличением желающих вакцинироваться от ковид-19, ЦРБ объявляет о днях вакцинации Всеобщие дни вакцинации пройдут 14, 17 и 19 августа.

14 августа можно будет поставить прививку в мобильном комплексе, который будет расположен около спорткомплекса «Рудный», с 9 до 15 часов.

17 августа можно будет поставить прививку в мобильном комплексе, который будет расположен около городского ДК и в поликлинике Змеиногорской ЦРБ, с 8 до 17 часов.

19 августа можно будет поставить прививку в мобильном комплексе, который будет расположен около спорткомплекса «Рудный» и в Змеиногорской ЦРБ, с 8 до 17 часов.

Для вакцинации в эти дни предварительная запись не требуется!

Змеиногорский вестник