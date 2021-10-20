Змеиногорск: Уважаемые жители Змеиногорского района! Напоминаем, что в нашей стране проходит очередная Всероссийская перепись населения

18 Октября 2021 Уважаемые жители Змеиногорского района! Напоминаем, что в нашей стране проходит очередная Всероссийская перепись населения

Предусмотрено три способа участия в ней: можно самостоятельно заполнить анкету на портале Госуслуг, можно ответить на вопросы переписчика дома, а можно дойти до ближайшего переписного участка.

Какой бы способ вы не выбрали, знайте, что участие в переписи – это ваш вклад в большое и общее дело, в создание будущего!

Вся собираемая в ходе переписи информация конфиденциальна и надежно защищена. Ответы записываются исключительно с ваших слов, никаких документов предъявлять не требуется.

Подробности на сайте страна двадцать двадцать точка ру (https://www.strana2020.ru/).

Перечень переписных участков, образованных на территории Змеиногорского района:

• г.Змеиногорск ул.Ленина, 68, тел. 8-962-821-40-28, тел. 8-962-821-40-16

• г.Змеиногорск ул.Ленина, 3, тел.8-962-821-40-39

• с.Барановка ул.Центральная, 51, тел. 8-962-821-37-59

• п.Октябрьский ул.40 лет Победы, 5, тел. 8-962-821-42-09

Чтобы заполнить анкету на портале Госуслуг предлагаем воспользоваться сайтом администрации Змеиногорского района, на котором на главной странице http://змеиногорский-район.рф/ размещен баннер, при нажатии на который можно перейти на портал Госуслуг, пройти авторизацию и заполнить анкету на всех приживающих в домовладении членов семьи.

Змеиногорский вестник