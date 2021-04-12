Змеиногорск: Уровень воды в реке Алей может превысить опасную отметку

9 Апреля 2021 Уровень воды в реке Алей может превысить опасную отметку В ближайшее время возможно подтопление нескольких населенных пунктов в Локтевском и Рубцовском районах, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Это связано с возможным превышением опасных отметок уровня воды в реке Алей на участке от села Локоть до Рубцовска. Существует угроза подтопления прибрежных территорий населенных пунктов.

По оценкам специалистов, значительный подъем воды ожидается в период до 11 апреля. Населению рекомендовали подготовиться к приходу паводка.

В ведомстве отметили, что мониторинг паводковой обстановки ведется в круглосуточном режиме. Представителей местных властей оперативно информируют об изменениях ситуации.

«Несут дежурство оперативные группы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, также задействованы оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов, — подчеркнули в пресс-службе спасателей. — Все службы находятся в готовности к реагированию и оказанию помощи гражданам».

Напомним, в восьми районах Алтайского края ввели режим повышенной готовности в связи с активным снеготаянием, подтоплением талыми водами, ожидаемым вскрытием реки Чарыш и подъёмом уровня воды в реке Алей.

Амител

Змеиногорский вестник