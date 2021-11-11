Змеиногорск: Умерших от ковида снова 30 человек! Заболевших в крае более 500, в Змеиногорском районе — 13

9 Ноября 2021 Умерших от ковида снова 30 человек! Заболевших в крае более 500, в Змеиногорском районе — 13 В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 508 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 397 пациентов, умерли 30 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 93 023 человека, в т. ч. 7351 ребенок. Выздоровели 64 612 человек (+ 397). Умерли 6 539 человек (+ 30), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 157 человека (+ 30), иные причины смерти – 1 382 человек (+ 0).

По состоянию на 9 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3787 человек.

Кроме этого, 403 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 823, из них подключено к аппаратам ИВЛ –306.

Минздравом края развернуто 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ –360. Резервных коек: 4846-3787-403=656

47 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

445 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 508 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 154, Бийск — 49, Рубцовск — 21, Заринск — 19, Камень-на-Оби, Славгород — по 15 заболевших, Новоалтайск, Алейский, Змеиногорский, Локтевский, Петропавловский район – по 13, Мамонтовский район — 12, Яровое, Третьяковский район — по 9, Михайловский, Павловский, Топчихинский районы — по 8, Калманский, Каменский, Табунский, Угловский, Шипуновский районы – по 7, Алейск, Ключевской, Курьинский, Новичихинский, Тюменцевский районы — по 5, Благовещенский, Краснощековский, Ребрихинский, Целинный районы — по 4, Алтайский, Залесовский, Романовский, Тальменский, Троицкий, Усть-Пристанский районы — по 3, Волчихинский, Егорьевский, Кулундинский, Немецкий национальный, Первомайский, Хабарский, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 2, Бурлинский, Заринский, Кытмановский, Родинский, Рубцовский, Советский районы — по 1.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 31427, Алейск — 1803, Алейский район — 832, Алтайский район — 456, Баевский район — 232, Белокуриха — 503, Бийск — 8320, Бийский район — 1110, Благовещенский район — 1096, Бурлинский район — 514, Быстроистокский район — 139, Волчихинский район — 735, Егорьевский район — 670, Ельцовский район — 144, Завьяловский район — 409, Залесовский район — 450, Заринск — 2747, Заринский район — 395, ЗАТО Сибирский — 185, Змеиногорский район — 1114, Зональный район — 570, Калманский район — 1034, Камень-на-Оби — 1411, Каменский район — 509, Ключевский район — 611, Косихинский район — 418, Красногорский район — 197, Краснощековский район — 411, Крутихинский район — 435, Кулундинский район — 1035, Курьинский район — 564, Кытмановский район — 320, Локтевский район — 1254, Мамонтовский район — 548, Михайловский район — 911, Немецкий национальный район — 596, Новичихинский район — 508, Новоалтайск — 2265, Павловский район — 1051, Панкрушихинский район — 196, Первомайский район — 1390, Петропавловский район — 356, Поспелихинский район — 990, Ребрихинский район — 775, Родинский район — 512, Романовский район — 355, Рубцовск — 6308, Рубцовский район — 881, Славгород — 2114, Смоленский район — 348, Советский район — 249, Солонешенский район — 213, Солтонский район — 292, Суетский район — 103, Табунский район — 577, Тальменский район — 1173, Тогульский район — 421, Топчихинский район — 981, Третьяковский район — 587, Троицкий район — 494, Тюменцевский район — 460, Угловский район — 467, Усть-Калманский район — 739, Усть-Пристанский район — 472, Хабарский район — 378, Целинный район — 462, Чарышский район — 339, Шелаболихинский район — 511, Шипуновский район — 1051, Яровое – 900.

Из общего числа заболевших 918 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 59119 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 93023 заболевших: 19635 – у больных внебольничной пневмонией, 64178 – у заболевших ОРВИ, в 9210 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2425779 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 339,84 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 7958 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 8156 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 060 663 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

На утро 09.11.2021 в Алтайском крае против КОВИД-19 прививается 851907 человек, в том числе: 87 454 человека получили первую прививку; 744 525 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт); 19 928 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник