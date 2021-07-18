Змеиногорск: Умер солист «Хора Турецкого» Борис Горячев. Причина смерти — коронавирус

15 Июля 2021 Умер солист «Хора Турецкого» Борис Горячев. Причина смерти — коронавирус О смерти обладателя лирического баритона сообщили в «Инстаграме» представители группы. Горячев три недели боролся с заболеванием: «Ковид оказался сильнее. Эту утрату сложно осознать». Коллеги певца отметили, что Борис на протяжении всего периода пребывания в больнице сохранял оптимизм. Он был уверен, что сможет победить болезнь: «Писал нам, что все будет хорошо».

В «Хор Турецкого» артист пришел в 2003 году. До этого он работал в хоре «Пересвет», а также выступал с собственным квартетом: вокалисты исполняли духовную и русскую народную музыку. На странице «Хора Турецкого» в «Инстаграме» регулярно выходили короткие ролики с участием Горячева, который делился с публикой секретами пения.

https://24smi.org/news/273052-umer-solist-khora-turetskogo-boris-goriachev.html?utm_source=webpush

Змеиногорский вестник