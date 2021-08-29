Змеиногорск: Умер легендарный алтайский оператор Юрий Мартынов. Он болел коронавирусом

26 Августа 2021 Умер легендарный алтайский оператор Юрий Мартынов. Он болел коронавирусом Известный алтайский режиссёр и оператор Юрий Мартынов скончался в Барнауле. Об этом сообщается на сайте «Вести Алтай», где телевизионщик проработал всю жизнь. Оператор перенёс операцию, однако на фоне коронавируса начались осложнения. Коллеги выражают соболезнования в связи с его смертью. В журналистской среде Мартынова всегда называли «дядей Юрой».

«Юрочка» – для старшего поколения телевизионщиков, «дядя Юра» – для молодых, которые любили работать с ним, потому что энергией и позитивом он делился щедро со всеми, и мог фору дать более юным представителям своей профессии. Если нужно для красивого кадра, для хорошей авторской идеи, то для него не существовало сложностей или ограничений по времени», – говорится на сайте «Вести Алтай».

Юрий Мартынов был одним из старейших и заслуженных работников ГТРК, в прошлом году ушёл на пенсию, но продолжал снимать фильмы.

«Для Юрия Мартынова важным было проникнуть в суть того, что хочет сказать автор: будь то документальный фильм или просто сюжет для выпуска новостей. Он по-настоящему переживал за результат, был готов работать в самых сложных условиях, снимать дубли, пока не добьётся нужной в кадре композиции, игры света, эмоций героев. Он был неравнодушен к ним, мог поддержать, поспорить, потому его запоминали и первые лица края, и простые люди, истории о жизни которых он обожал снимать. Он был готов ехать за сотни километров ради, например, интервью на закате, если идея фильма ему нравилась, если это было о душе, о вере, о настоящем», – вспоминает о Мартынове журналистка и ведущая ГТРК «Алтай» Ася Майорова.

Место и время прощания с известным оператором станут известны позже.

https://www.amic.ru/news/488442/

Змеиногорский вестник