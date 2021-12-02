Змеиногорск: Умер исполнитель гимна молодости Александр Градский

29 Ноября 2021 Умер исполнитель гимна молодости Александр Градский Певец и композитор, народный артист России Александр Градский умер в возрасте 72 лет, сообщает Telegram-канал «112».

Накануне Градский попал в больницу с подозрением на инсульт. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенной в сентябре коронавирусной инфекции.

Артист почти перестал вставать и жаловался на боли в ногах.

26 ноября Градский попросил близких помочь ему добраться до ванной комнаты. В этот момент ему стало плохо — музыкант потерял сознание и не приходил в себя в течение часа, пишет Lenta.ru.

Несколько дней сообщалось, что у Градского проблемы с давлением, из-за которых он трижды вызывал врачей. Градский говорил, что испытывает головокружение, но отказался ехать в больницу, когда медики обнаружили у него стойкое понижение артериального давления. В связи с этим композитор проходил лечение на дому.

Гимн молодости

«Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком!». Молодой музыкант Александр Градский, встретившись с Александрой Пахмутовой, попросил у композитора партитуру и предложил изменить третий куплет, сделав его выше.

Смело, но Градский спел. И дело не только в диапазоне в три октавы, а в том, что чувствовал, как здесь надо спеть, пишет Пятый канал.

«Вот музыка, под которую стоит моя фамилия, я должен за нее как-то отвечать. Чем разнообразнее будет то, что я знаю, тем разнообразнее будет то, что я делаю», — говорил Градский.

На радио сначала ее брать отказались — у Градского слишком длинные волосы. Да и в телеэфире она прозвучала всего пять раз, но этого хватило, чтобы попасть в сердце и стать гимном молодости, гимном всех рожденных в СССР.

Но востребованным у композиторов Александр Градский стал позже, чем у режиссеров. Неслыханная ситуация по тем временам — музыкант, не состоящий в союзе композиторов, пишет всю музыку для художественного фильма Андрей Кончаловского «Романс о влюбленных». Не только пишет, но и поет.

Через год голос Градского снова зазвучит в кино, без которого уже сложно представить фильм Никиты Михалкова — «Свой среди чужих, чужой среди своих».

Александр Градский мог собрать Карнеги-холл, а мог выйти на сцену Большого театра — всегда на его концертах были полные залы.

В последние годы все силы отдавал собственному театру «Градский холл».

Алтапресс

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