Змеиногорск: Умер актёр Жан-Поль Бельмондо

7 Сентября 2021 Умер актёр Жан-Поль Бельмондо

Французский актёр Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет, сообщает France24 со ссылкой на адвоката артиста.

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в семье парижского скульптора Поля Бельмондо. Кинодебют состоялся в 1957 году в фильме «Мольер», но эпизоды с его участием были вырезаны перед самым выходом картины.

Всемирную известность актёру принесла роль Мишеля Пуакара в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» (1960). Помимо этого, снялся в таких культовых фильмах, как «Чочара» (1960), «Великолепный» (1973), «Чудовище» (1977), «Профессионал» (1981) и многих других.

Был удостоен премии «Сезар», получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, а также был награждён премией «Золотой лев» за вклад в мировой кинематограф.

В 2015 году Бельмондо объявил о завершении своей карьеры в кино.



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