Змеиногорск: Улицы, на которые подает освещение филиал ДСУ – во мраке! А на Ленина скоро загорятся огни…

11 Ноября 2021 Улицы, на которые подает освещение филиал ДСУ – во мраке! А на Ленина скоро загорятся огни… Фото взято с видео регистратора утром 11 ноября

Единственное освещение, которое имеется в Змеиногорске на сегодня – это фонари на реконструированном тротуаре по улице Ленина.

… Четыре дня назад еще ярко светились Барнаульский тракт и улица Пугачева, сфера ответственности филиала «Змеиногорский» ГУП ДХ АК «Юго-Западное ДСУ». С понедельника, 8 ноября (день тяжелый), на работу, в школы, детские сады и в обратном порядке – дети и взрослые добирались в темноте.

На вопрос, что произошло и когда освещение появится на этих улицах, руководитель, Александр Плетнев, ответил, что на линии возникли проблемы, специалист филиала вручную включал линию, и что работы продолжаются…

Но… Александр Владимирович не сообщил, когда конкретно будет освещение на улицах, находящихся в ведении филиала! А, коль так, тем более, что подобная ситуация нынешней осенью уже не впервые, сами понимаете, земляки, процесс ремонта – не известен!

Но у нас есть и радостные вести! На улице Ленина к воскресенью, 14 ноября, появится освещение! Ждем с нетерпением!

Змеиногорский вестник