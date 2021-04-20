Змеиногорск: Уже на Алтае. Как работает вакцина от «Вектора» и чем она отличается от «Спутника V»?

16 Апреля 2021 Уже на Алтае. Как работает вакцина от "Вектора" и чем она отличается от "Спутника V"?

Первую партию вакцины «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» привезли в Алтайский край. Теперь на Алтае есть два препарата, которыми прививают от коронавируса. В регионе вторую вакцину ждали давно. Медики – потому что её проще хранить и получится привить больше людей. А жители – потому что с чего-то решили, что вакцина от «Вектора» лучше и эффективнее, чем «Спутник V». Так ли это на самом деле, чем отличаются препараты и когда в Алтайском крае можно будет выбрать, чем именно привиться от коронавируса, разбирался amic.ru.

1

Вакциной от «Вектора» уже можно привиться?

Вакцина «ЭпиВакКорона» / Фото: medprofsouz.ru

Можно, но пока не везде. В Алтайский край привезли 5670 комплектов «ЭпиВакКороны». И за три дня ею уже успели привить больше 300 человек. Но пока вакциной от «Вектора» прививают только в горбольнице № 3 Барнаула и горбольнице № 4 Бийска.

В этих медучреждениях Минздрав планирует «набить руку» в использовании второй вакцины, а уже потом отправлять «ЭпиВакКорону» в другие больницы, включая отдалённые сёла.

«Сейчас мы хотя бы тысячу человек привьём, посмотрим, как протекает вакцинация, какие реакции мы получаем на введение вакцины, и дальше будем транспортировать её в сельские населённые пункты», – объяснила начальник отдела организации медпомощи взрослому населению алтайского Минздрава Жанна Вахлова.

В горбольнице № 3 для вакцинации «ЭпиВакКороной» открыли отдельный кабинет.

Когда именно второй вакциной начнут прививать по всему краю, в региональном Минздраве пока ответить не могут. В ведомстве ещё не знают, какими объёмами «ЭпиВакКорона» будет дальше поступать на Алтай.

Но в федеральном Минздраве алтайских коллег заверили, что новые партии будут стабильно поставлять в регион каждую неделю. А потому препарат, вероятнее всего, уже в кратчайшие сроки начнёт «расходиться» по медучреждениям.

2

Правда, что «ЭпиВакКорона» лучше «Спутника V», как говорят?

Нет. Вернее, может, это и так, но официально это никто не может подтвердить. Хотя такой миф действительно существует: об этом amic.ru ещё в марте говорил глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов. И подчёркивал: обе вакцины однозначно работают, но сравнить их пока нельзя.

Полные данные об эффективности «ЭпиВакКороны» станут известны лишь после пострегистрационных испытаний, а они ещё не завершены.

Например, по «Спутнику» («ГамКовидВак») эффективность уже известна – 91,6%. В феврале статью с результатами исследований опубликовали в авторитетном международном журнале The Lancet.

Поэтому точно сказать, какая вакцина эффективнее, можно будет только после того, как сотрудники «Вектора» завершат свои испытания и тоже опубликуют их результаты.

3

А чем отличаются «Спутник V» и вакцина от «Вектора»?

Вакцина «Спутник V», если вы вдруг забыли, – аденовирусная. В основе препарата – обезвреженные частицы давно известных человечеству аденовирусов. Из них извлекают генетическую основу и внедряют ген с кодом белка коронавируса. Подробно о том, как устроена вакцина, amic.ru уже писал.

«ЭпиВакКорона» же – принципиально другая, синтезированная вакцина. Учёные из «Вектора» искусственно создали пептиды – небольшие белки, которые есть и в самом вирусе. К ним после прививки и начинают вырабатываться антитела. И если вы вдруг заразитесь ковидом, организм именно по пептидам узнает угрозу и поймёт, что нужно включать иммунный ответ.

В «Спутнике V» учёные используют сразу два разных аденовируса, чтобы прививка была эффективнее. Поэтому препарат называют двухкомпонентным. А «ЭпиВакКорона» – однокомпонентная вакцина.

Но самое главное отличие (медики счастливы) – вакцину от «Вектора» можно хранить в обычном холодильнике при температуре от 2 до 8 градусов.

Для «Спутника V» же, напомним, нужно постоянно поддерживать холодовую цепь ниже -18 градусов. Если вакцину разморозить, она станет бесполезной уже через полчаса. Поэтому в регион пришлось даже закупать специальные морозильные установки, чтобы начать вакцинацию.

А для хранения вакцины от «Вектора» никакого дорогостоящего оборудования не требуется.

Ещё одно важное отличие – дозировка. Вакцину от «Вектора» поставляют в отдельных ампулах. Один бутылёк – один укол. В ампуле «Спутника» же сразу пять доз. Из-за этого медикам приходится выстраивать запись на вакцинацию так, чтобы ни одна доза не пропала впустую.

Если коротко:

«Спутник V» сделан с использованием частиц настоящих вирусов (но не самого ковида).

«ЭпиВакКорона» – полностью искусственно созданная вакцина.

Самого вируса (ни живого, ни мертвого) нет ни в одном препарате.

Антитела вырабатываются в обоих случаях.

4

Значит, «ЭпиВакКорона» ставится только один раз?

Нет. Вакцина пусть и однокомпонентная, но тоже ставится два раза. Так, по мнению разработчиков, антитела вырабатываются эффективнее.

Но если при вакцинации «Спутником» уколы отличаются по составу, то в случае с «ЭпиВакКороной» вас дважды прививают одним и тем же препаратом.

Зато промежуток между прививками может быть меньше. Для «Спутника» рекомендованный интервал – 21 день. А вакцину от «Вектора» можно ставить с перерывом всего в 14 дней.

5

Сколько продержатся антитела после прививки?

Точно этого никто не скажет ни про «Спутник», ни про «ЭпиВакКорону». Вакцинация от коронавируса в России (да и во всём мире), по сути, только начинается. И чтобы узнать, как долго держится иммунитет, учёным нужно длительное время. А пока исследователи лишь делают предположения.

Например, учёные из «Вектора» заявили, что антитела после их вакцины живут в организме от полугода. В случае со «Спутником V», напомним, прогнозы разные: от полугода до двух лет.

6

«ЭпиВакКорону» можно ставить всем?

Нет. Хотя и существует миф, что «векторовская» вакцина гораздо безопаснее. Но пока противопоказаний у «ЭпиВакКороны» даже больше, чем у «Спутника», объяснила главный алтайский эпидемиолог Ирина Переладова.

Например, онкобольным вакцина от «Вектора» категорически противопоказана. Больных со злокачественными опухолями лишь недавно допустили к испытаниям. По их результатам разработчики решат, менять ли инструкцию к препарату. А пока — нельзя.

А вот «Спутник V» им можно ставить уже сейчас: но только с осторожностью и под наблюдением лечащего врача.

В остальном инструкции к обоим препаратам похожи: их можно ставить людям от 18 лет. И «Спутником», и «ЭпиВакКороной» разрешено прививать пожилых.

7

А детям можно ставить вакцину от «Вектора»?

Нет. Как и «Спутник», вакцина от «Вектора» детям противопоказана. Так указано в инструкции к препарату.

8

Есть ли какие-то побочные эффекты от «ЭпиВакКороны»?

В инструкции их всего два. Это боль в месте укола и кратковременное (около двух дней) повышение температуры. И «побочек», кстати, указано меньше, чем в инструкции к «Спутнику». По словам Переладовой, температура после укола «ЭпиВакКороны» может повыситься до 38,5 градуса. Эпидемиолог подчеркнула, что это считается нормой и ничего страшного в такой реакции нет.

В региональном Минздраве также отметили, что на сегодняшний день каких-то серьёзных осложнений после вакцинации препаратом от «Вектора» не зарегистрировали.

9

Значит, скоро можно будет выбирать, чем привиться?

Да. Переладова подчеркнула, что пожелание самого пациента будет учитываться. Но только там, где есть возможность прививать и «Спутником», и «ЭпиВакКороной». Напомним, препарат «ГамКовидВак» сейчас ставят в 85 медучреждениях Алтайского края: там, где есть необходимое морозильное оборудование. А «ЭпиВакКорону» медики смогут хранить даже в мобильных фельдшерских пунктах. Соответственно, пунктов вакцинации может стать больше, но там будет только вакцина от «Вектора».

Пока выбирать между препаратами могут только в двух больницах края. Причём пожелания пациента узнают уже на месте, в поликлинике, рассказали в алтайском Минздраве. А запись по телефону медики осуществляют просто «на вакцинацию».

10

Ну так и что лучше: «Спутник» или «Вектор»?

Алтайские медики уверены, что обе вакцины хороши. И главное здесь – привиться, а не выбирать и сравнивать препараты. Во время пандемии бессмысленно ждать, что появится лучшая вакцина, объяснял в большой беседе с корреспондентом amic.ru алтайский министр здравоохранения Дмитрий Попов. Мол, разница на самом деле существует только для медиков: как хранить препарат и как организовывать вакцинацию. А пациенту, по сути, всё равно, чем его прививают от ковида.

«По своей эффективности вакцины примерно одинаковые, исходя из документов, что мы имеем. И эффективность у этих вакцин не хуже, чем у зарубежных аналогов. На мой взгляд, здесь не нужно зацикливаться – «Спутник» это или «Вектор». Нужно как можно скорее привиться и позаботиться о родных и близких», – высказался тогда Попов.

А в пресс-службе краевого Минздрава подчеркнули, что самый лучший вариант – проконсультироваться с врачом. Особенно тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Специалист подскажет, каким препаратом лучше привиться.

Амител

Змеиногорский вестник