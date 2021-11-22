Змеиногорск: Уже более 30 тысяч человек ревакцинировались от коронавируса в Алтайском крае

19 Ноября 2021 Уже более 30 тысяч человек ревакцинировались от коронавируса в Алтайском крае В Алтайском крае число ревакцинированных от ковида превысило 30 тысяч и составило 31 908 человек, свидетельствуют данные регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом на 18 ноября.

Днём ранее число повторных вакцинаций в регионе составляло 29 655.

В общей сложности в крае полностью привились от коронавируса (получили две дозы или однократно «Спутник Лайт») 784 198 человек, ещё 121 515 жителей поставили первый компонент.

Напомним, накануне в регионе зарегистрировали 527 случаев COVID-19, ещё 30 пациентов скончались. Общее число инфицированных в регионе выросло до 97 714 человек, а количество смертей достигло 6815.

Амител

Змеиногорский вестник