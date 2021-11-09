ГОРНЯК22 09.11.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Уже 503 заболевших. Умерли — 28 человек. В Змеиногорском районе — 7 заболели ковидом

Горняк22
10 часов Ago

6 Ноября 2021 Уже 503 заболевших. Умерли — 28 человек. В Змеиногорском районе — 7 заболели ковидом В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 503 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 375 пациентов, умерло 28 человек.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 91 492 человека, в т. ч. 7192 ребенка. Выздоровели 63 614 человек (+ 375). Умерли 6 451 человек (+ 28), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 073 человека (+ 26), иные причины смерти – 1 378 человек (+ 2).
По состоянию на 6 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3938 человек.
Кроме этого, 363 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 855, из них подключено к аппаратам ИВЛ –297.
Минздравом края развернуто 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ –360 . Резервных коек: 4846-3938-363=545
49 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
484 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
За минувшие сутки в крае зарегистрировано 503 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 127, Бийск — 73, Заринск — 33, Рубцовск — 26, Благовещенский район — 19, Камень-на-Оби, Каменский район — по18 заболевших, Бийский район — 17, Алейск — 15, Шипуновский район — 13, Локтевский, Топчихинский районы – по 11, Тюменцевский, Целинный районы — по 10, Алейский, Кулундинский районы — по 8, Змеиногорский, Калманский районы — по 7, Егорьевский район — 6, Зональный, Петропавловский, Угловский, Чарышский районы — по 5, Краснощековский, Крутихинский, Курьинский, Третьяковский районы — по 4, Ельцовский, Михайловский, Поспелихинский районы — по 3, Волчихинский, Залесовский, Кытмановский, Новичихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский, Хабарский районы — по 2, Заринский, Ключевской, Красногорский, Тогульский, Шелаболихинский районы — по 1.
Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 31011, Алейск — 1770, Алейский район — 805, Алтайский район — 438, Баевский район — 229, Белокуриха — 503, Бийск — 8105, Бийский район — 1103, Благовещенский район — 1055, Бурлинский район — 513, Быстроистокский район — 138, Волчихинский район — 721, Егорьевский район — 664, Ельцовский район — 144, Завьяловский район — 409, Залесовский район — 446, г. Заринск — 2660, Заринский район — 391, ЗАТО Сибирский — 185, Змеиногорский район — 1076, Зональный район — 570, Калманский район — 1002, Камень-на-Оби — 1366, Каменский район — 492, Ключевский район — 604, Косихинский район — 417, Красногорский район — 197, Краснощековский район — 404, Крутихинский район — 433, Кулундинский район — 1012, Курьинский район — 558, Кытмановский район — 318, Локтевский район — 1220, Мамонтовский район — 522, Михайловский район — 883, Немецкий национальный район — 584, Новичихинский район — 500, Новоалтайск — 2243, Павловский район — 1038, Панкрушихинский район — 195, Первомайский район — 1382, Петропавловский район — 322, Поспелихинский район — 990, Ребрихинский район — 759, Родинский район — 511, Романовский район — 333, Рубцовск — 6275, Рубцовский район — 880, Славгород — 2078, Смоленский район — 348, Советский район — 245, Солонешенский район — 211, Солтонский район — 292, Суетский район — 103, Табунский район — 566, Тальменский район — 1168, Тогульский район — 418, Топчихинский район — 970, Третьяковский район — 558, Троицкий район — 489, Тюменцевский район — 454, Угловский район — 450, Усть-Калманский район — 739, Усть-Пристанский район — 468, Хабарский район — 358, Целинный район — 440, Чарышский район — 327, Шелаболихинский район — 509, Шипуновский район — 1034, Яровое – 891.
Из общего числа заболевших 916 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 58129 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 92492 заболевших: 19369 – у больных внебольничной пневмонией, 62960 – у заболевших ОРВИ, в 9163 случаях – бессимптомное течение.
Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2401495 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 345,07 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6437 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 6553 за минувшие сутки.
Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 039 213 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19.
На утро 06.11.2021 прививается 837429 человек, в том числе: 80 668 человек получили первую прививку; 737 769 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт). 18 992 человека получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Каменским МСО СУ СКР по Алтайскому краю в суд направлено уголовное дело по факту ДТП в Тюменцевском районе, в котором пострадали три малолетние девочки — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Каменским МСО СУ СКР по Алтайскому краю в суд направлено уголовное дело по факту ДТП в Тюменцевском районе, в котором пострадали три малолетние девочки — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago
Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего...
Горняк22: Житель Алтайского края признан виновным в убийстве и уничтожении имущества 84-летней женщины — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Алтайского края признан виновным в убийстве и уничтожении имущества 84-летней женщины — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago
Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления  Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом...
Горняк22: В городе Барнауле бывший ветеринарный врач предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В городе Барнауле бывший ветеринарный врач предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела...
Горняк22: Бывший начальник отдела одного из заводов Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в значительном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Бывший начальник отдела одного из заводов Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в значительном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела...
Горняк22: Бывший начальник РЭО ГИБДД МО МВД Российской Федерации «Павловский» предстанет перед судом по обвинению в получении взяток и служебных подлогах — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Бывший начальник РЭО ГИБДД МО МВД Российской Федерации «Павловский» предстанет перед судом по обвинению в получении взяток и служебных подлогах — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago
Вторым отделом по расследованию особо важных дел  следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела...

Читать по теме:

ВТОПЕ: