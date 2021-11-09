Змеиногорск: Уже 503 заболевших. Умерли — 28 человек. В Змеиногорском районе — 7 заболели ковидом

6 Ноября 2021 Уже 503 заболевших. Умерли — 28 человек. В Змеиногорском районе — 7 заболели ковидом В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 503 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 375 пациентов, умерло 28 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 91 492 человека, в т. ч. 7192 ребенка. Выздоровели 63 614 человек (+ 375). Умерли 6 451 человек (+ 28), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 073 человека (+ 26), иные причины смерти – 1 378 человек (+ 2).

По состоянию на 6 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3938 человек.

Кроме этого, 363 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 855, из них подключено к аппаратам ИВЛ –297.

Минздравом края развернуто 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ –360 . Резервных коек: 4846-3938-363=545

49 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

484 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 503 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 127, Бийск — 73, Заринск — 33, Рубцовск — 26, Благовещенский район — 19, Камень-на-Оби, Каменский район — по18 заболевших, Бийский район — 17, Алейск — 15, Шипуновский район — 13, Локтевский, Топчихинский районы – по 11, Тюменцевский, Целинный районы — по 10, Алейский, Кулундинский районы — по 8, Змеиногорский, Калманский районы — по 7, Егорьевский район — 6, Зональный, Петропавловский, Угловский, Чарышский районы — по 5, Краснощековский, Крутихинский, Курьинский, Третьяковский районы — по 4, Ельцовский, Михайловский, Поспелихинский районы — по 3, Волчихинский, Залесовский, Кытмановский, Новичихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский, Хабарский районы — по 2, Заринский, Ключевской, Красногорский, Тогульский, Шелаболихинский районы — по 1.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 31011, Алейск — 1770, Алейский район — 805, Алтайский район — 438, Баевский район — 229, Белокуриха — 503, Бийск — 8105, Бийский район — 1103, Благовещенский район — 1055, Бурлинский район — 513, Быстроистокский район — 138, Волчихинский район — 721, Егорьевский район — 664, Ельцовский район — 144, Завьяловский район — 409, Залесовский район — 446, г. Заринск — 2660, Заринский район — 391, ЗАТО Сибирский — 185, Змеиногорский район — 1076, Зональный район — 570, Калманский район — 1002, Камень-на-Оби — 1366, Каменский район — 492, Ключевский район — 604, Косихинский район — 417, Красногорский район — 197, Краснощековский район — 404, Крутихинский район — 433, Кулундинский район — 1012, Курьинский район — 558, Кытмановский район — 318, Локтевский район — 1220, Мамонтовский район — 522, Михайловский район — 883, Немецкий национальный район — 584, Новичихинский район — 500, Новоалтайск — 2243, Павловский район — 1038, Панкрушихинский район — 195, Первомайский район — 1382, Петропавловский район — 322, Поспелихинский район — 990, Ребрихинский район — 759, Родинский район — 511, Романовский район — 333, Рубцовск — 6275, Рубцовский район — 880, Славгород — 2078, Смоленский район — 348, Советский район — 245, Солонешенский район — 211, Солтонский район — 292, Суетский район — 103, Табунский район — 566, Тальменский район — 1168, Тогульский район — 418, Топчихинский район — 970, Третьяковский район — 558, Троицкий район — 489, Тюменцевский район — 454, Угловский район — 450, Усть-Калманский район — 739, Усть-Пристанский район — 468, Хабарский район — 358, Целинный район — 440, Чарышский район — 327, Шелаболихинский район — 509, Шипуновский район — 1034, Яровое – 891.

Из общего числа заболевших 916 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 58129 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 92492 заболевших: 19369 – у больных внебольничной пневмонией, 62960 – у заболевших ОРВИ, в 9163 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2401495 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 345,07 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6437 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 6553 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 039 213 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

На утро 06.11.2021 прививается 837429 человек, в том числе: 80 668 человек получили первую прививку; 737 769 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт). 18 992 человека получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник