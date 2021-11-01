Змеиногорск: Уже — 454! Умерли 26 человек от коронавирусной инфекции!

29 Октября 2021 Уже — 454! Умерли 26 человек от коронавирусной инфекции! В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 454 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 153 пациента, умерло 26 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 87627 человек, в т. ч. 6637 ребенок. Выздоровели 61 854 человека (+ 153). Умерли 6 211 человек (+ 26), все взрослые, в том числе по причинам смерти: короновирусная инфекция – 4 860 человек (+ 25), иные причины смерти – 1 351 человек (+ 1).

По состоянию на 29 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3920 человек.

Кроме этого, 415 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 847, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 294.

Минздравом края развернуто 4626 коек, к кислороду имеют подключение 3329, с ИВЛ – 358. Резервных коек: 4626-3920-415=291

41 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

396 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрирован 454 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 130, Бийск — 44, Рубцовск — 35, Славгород — 27, Алейск — 22, Заринск — 22, Яровое – 13, Камень-на-Оби — 9, Егорьевский, Курьинский, Усть-Калманский районы — по 9 заболевших, Благовещенский, Рубцовский районы — по 8, Алейский, Ключевский, Кулундинский, Немецкий национальный, Поспелихинский районы — по 7, Волчихинский, Чарышский районы — по 6, Каменский, Табунский районы — по 5, Заринский, Кытмановский, Мамонтовский, Новичихинский, Хабарский, Шипуновский районы — по 4, Тогульский район — 3, Бурлинский, Крутихинский, Михайловский, Первомайский, Романовский, Суетский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 2, Залесовский, Калманский, Краснощековский, Панкрушихинский, Родинский, Тальменский, Тюменцевский, Угловский, Усть-Пристанский районы – по 1.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 29918, Алейск — 1695, Алейский район — 766, Алтайский район — 429, Баевский район — 220, Белокуриха — 492, Бийск — 7756, Бийский район — 1073, Благовещенский район — 977, Бурлинский район — 498, Быстроистокский район — 138, Волчихинский район — 687, Егорьевский район — 609, Ельцовский район — 138, Завьяловский район — 406, Залесовский район — 420, Заринск — 2506, Заринский район — 353, ЗАТО Сибирский — 179, Змеиногорский район — 1011, Зональный район — 547, Калманский район — 925, Камень-на-Оби — 1305, Каменский район — 433, Ключевский район — 581, Косихинский район — 412, Красногорский район — 193, Краснощековский район — 379, Крутихинский район — 416, Кулундинский район — 943, Курьинский район — 521, Кытмановский район — 297, Локтевский район — 1168, Мамонтовский район — 501, Михайловский район — 861, Немецкий национальный район — 532, Новичихинский район — 471, г. Новоалтайск — 2200, Павловский район — 1007, Панкрушихинский район — 182, Первомайский район — 1366, Петропавловский район — 305, Поспелихинский район — 946, Ребрихинский район — 755, Родинский район — 489, Романовский район — 298, Рубцовск — 6025, Рубцовский район — 842, Славгород — 1976, Смоленский район — 347, Советский район — 241, Солонешенский район — 209, Солтонский район — 291, Суетский район — 94, Табунский район — 511, Тальменский район — 1152, Тогульский район — 383, Топчихинский район — 905, Третьяковский район — 513, Троицкий район — 476, Тюменцевский район — 422, Угловский район — 430, Усть-Калманский район — 698, Усть-Пристанский район — 458, Хабарский район — 305, Целинный район — 424, Чарышский район — 308, Шелаболихинский район — 478, Шипуновский район — 966, Яровое – 869.

Из общего числа заболевших 915 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 55422 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 87627 заболевших: 18836 – у больных внебольничной пневмонией, 59703 – у заболевших ОРВИ, в 9088 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2336636 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 383,01 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 9864 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 10171 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 039 058 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

На утро 29.10.2021 в Алтайском крае против КОВИД-19 прививается 776 800 человек, в том числе: 57 851 человек получили первую прививку; 704 336 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт); 14 613 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник